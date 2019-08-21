Чем опасны камни, застрявшие в протекторе шины

Мало кто из водителей обращает внимание на мелкие камешки, застрявшие в протекторе шины. Как правило, многие считают это сущим пустяком. Однако, когда приходится «переобувать» сезонную резину в шиномонтаже, обратите внимание на то, что грамотный мастер, прежде чем балансировать колеса, обязательно осмотрит покрышки и удалит из них весь застрявший мусор…
Нетрудно догадаться, что лишний груз на колесах совсем не уместен при их балансировке, но это далеко не единственная проблема, которая связана с застрявшими в протекторе камнями. Вторая неприятность — достаточно велик шанс, что притаившийся в резине мелкий гравий при деформации шины на скорости в одну секунду превратится в сокрушительный снаряд. Он метко выстрелит и обязательно оставит трещину на лобовом стекле или скол на кузове соседней машины.
Но не стоит расслабляться тем, кто легко смиряются с чужой проблемой — неприятности, которые могут причинить камешки в протекторе, на этом не заканчиваются. Конечно, большинство из них во время движения на высокой скорости благополучно вылетает, рискуя повредить машину, а вот другие надолго остаются там «жить». Причем во время эксплуатации авто под внешним воздействием они наоборот будут забираться в резину все глубже и глубже.
Если камешек имеет острые грани, то он легко может постепенно прорезать шину, что в конце концов в час икс чревато ее разрывом на полном ходу. Чем больше размер гравия, тем быстрее процесс повреждения.
Но и совсем мелкий камешек не менее опасен — как правило, в течении определенного срока он добирается до корда, освобождая путь влаге, и со временем в этом месте металлический каркас поражает коррозия. Каков может быть результат — нетрудно догадаться.
Сакраментальный вопрос — что делать? Ведь на наших дорогах застраховаться от этого никак нельзя, не говоря уже о тех, кому приходится периодически ездить по гравийному покрытию. Неужели перед каждым выездом во дворе необходимо корячится с отверткой в руках, обследуя все четыре колеса?
Вовсе нет. Достаточно периодически следить за тем, чтобы в протекторе не задерживались хотя бы крупные камешки — например. в некоторых зимних шинах могут застрять экземпляры размером с мелкий грецкий орех. А тем, кто не вылезает из-за руля или круглый год использует всесезонную резину, чистку колес желательно устраивать раз в пару месяцев, по возможности загоняя машину на подъемник.
В основном это пробема таксистов, профессиональных водителей и дальнобойщиков. А если вы эксплуатируете машину в основном для поездок до работы и обратно, достаточно и того, что камни из протектора удаляются мастером шиномонтажа раз в год при смене колес. Главное — это контролировать и при необходимости напоминать ему об этом.