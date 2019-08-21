Чем опасны камни, застрявшие в протекторе шины

Нетрудно догадаться, что лишний груз на колесах совсем не уместен при их балансировке, но это далеко не единственная проблема, которая связана с застрявшими в протекторе камнями. Вторая неприятность — достаточно велик шанс, что притаившийся в резине мелкий гравий при деформации шины на скорости в одну секунду превратится в сокрушительный снаряд. Он метко выстрелит и обязательно оставит трещину на лобовом стекле или скол на кузове соседней машины.

Но не стоит расслабляться тем, кто легко смиряются с чужой проблемой — неприятности, которые могут причинить камешки в протекторе, на этом не заканчиваются. Конечно, большинство из них во время движения на высокой скорости благополучно вылетает, рискуя повредить машину, а вот другие надолго остаются там «жить». Причем во время эксплуатации авто под внешним воздействием они наоборот будут забираться в резину все глубже и глубже.

Если камешек имеет острые грани, то он легко может постепенно прорезать шину, что в конце концов в час икс чревато ее разрывом на полном ходу. Чем больше размер гравия, тем быстрее процесс повреждения.