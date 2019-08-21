Заносите стулья: первый тест-драйв семиместного Mitsubishi Outlander

Начнем с конца. В свое время за Outlander давились в очередях. Особенно был популярен кроссовер второго поколения. В 2013 году продали 26 500 машин, а в 2014 году, когда национальная валюта спикировала вниз, продажи кроссовера наоборот, взлетели вверх. Хозяев нашли 29 040 автомобилей. Рекорд для «Аутлендера».

Потом дела пошли не так хорошо. Третье поколение начало набирать популярность только в 2018 году (реализовано 24 517 экземпляров). За это время «японца» обскакали Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4 и даже новобранец Skoda Kodiaq.

Видимо, в Mitsubishi решили, что если старыми методами порвать рынок не получается, надо пойти другим путем. Так в России появилась семиместная версия кроссовера. В мировом масштабе — это не новинка, потому как модификацию уже продают на рынках ряда стран. И вот теперь машины приехали к нам — автомобиль предлагают только с полным приводом.

Решение представительства не лишено смысла. Такое количество мест есть не у каждого конкурента Mitsubishi в сегменте среднеразмерных SUV. Первые многоместные машины портал «АвтоВзгляд» уже успел опробовать в деле.