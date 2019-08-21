Заносите стулья: первый тест-драйв семиместного Mitsubishi Outlander

Фото: АвтоВзгляд
Как, еще что-то новое? Машину ведь только обновили в прошлом году. Видимо, что-то забыли… Ну, да, почти. Mitsubishi расширяет количество версий своего самого популярного и востребованного кроссовера. Правда, новации столь скромны, что вот так сразу их и не увидеть. Но повод посмотреть на знакомый автомобиль с другой стороны все же есть.
Максим Гомянин

Начнем с конца. В свое время за Outlander давились в очередях. Особенно был популярен кроссовер второго поколения. В 2013 году продали 26 500 машин, а в 2014 году, когда национальная валюта спикировала вниз, продажи кроссовера наоборот, взлетели вверх. Хозяев нашли 29 040 автомобилей. Рекорд для «Аутлендера».

Потом дела пошли не так хорошо. Третье поколение начало набирать популярность только в 2018 году (реализовано 24 517 экземпляров). За это время «японца» обскакали Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4 и даже новобранец Skoda Kodiaq.

Видимо, в Mitsubishi решили, что если старыми методами порвать рынок не получается, надо пойти другим путем. Так в России появилась семиместная версия кроссовера. В мировом масштабе — это не новинка, потому как модификацию уже продают на рынках ряда стран. И вот теперь машины приехали к нам — автомобиль предлагают только с полным приводом.

Решение представительства не лишено смысла. Такое количество мест есть не у каждого конкурента Mitsubishi в сегменте среднеразмерных SUV. Первые многоместные машины портал «АвтоВзгляд» уже успел опробовать в деле.

Фото: АвтоВзгляд

Знаю, что многие владельцы Outlander «колхозят» салазки для второго ряда кресел, чтобы кресло можно было двигать. Дело опасное, потому как при аварии сиденье может с этих «самопальных» салазок сорвать. Так вот, у семиместной версии салазки идут уже по умолчанию. Кресло можно подать вперед, освободив проход на третий ряд.

Сиденье третьего ряда в сложенном положении образует ровный пол, а раскладывается одним движением. Это удобно, но чтобы залезть не «галерку» понадобиться гибкость гимнаста. Дело в том, что размеры автомобиля не изменились! Поэтому, через проем задней двери залезать на третий ряд непросто. Да и при моем росте 190 см чувствую себя тут не слишком комфортно.

Из-за формы кузова головой задеваю обивку крыши, в плечах тесно, а ноги упираются в спинку кресла второго ряда. Да, ее можно подать вперед, но тогда у того, кто сидит спереди, места для ног будет совсем мало. В общем, если и кого сажать назад, то детей. И то тех, кого отличает крепкий вестибулярный аппарат.

Фото: АвтоВзгляд

Учтите и то, что третий ряд ожидаемо «съел» багажник. Его объем уменьшился до 128 литров. Ну, а со сложенными спинками «хозблок» составляет неплохие 477 литров. Сюда влезет хоть стиральная машинка.

Настройки силового агрегата и подвески не изменились, потому Outlander предсказуем, как старый знакомый, и никаких сюрпризов не подкидывает. Тяги мотора на обгонах достаточно. В меру упругая ходовая хорошо показывает себя на асфальте, а на грунтовке отрабатывает много жестче. Я прощал это городскому кроссоверу раньше. Простил и сейчас.

Базовая цена семиместного кроссовера с мотором объемом 2 л (146 л. с.) в комплектации Intense + начинается от 2 073 000 рублей. То есть доплата за третий ряд сидений — всего 50 000! Более мощная и богатая версия с двигателем 2,4 л начинается от 2 369 000 ₽.

Фото: АвтоВзгляд

Под занавес, еще одна приятная новость. Пятиместный Outlander с 2,4-литровым мотором (167 л. с.) и оснащением Ultimate получил гламурненький бежевый салон. Он придется по вкусу тем, кто хочет чуть раскрасить внутренний мир кроссовера, и не пожалеть денег на химчистку через какое-то время.

Расширяя количество версий «Аутлендера», Mitsubishi может привлечь к своему бестселлеру новых покупателей. Ими могут стать семьи, где больше двух детей. А тот факт, что машины собирают в Калуге, поможет сдержать рост цен. Хотя бы теоретически…

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22 августа 2019
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