Ошибки опытных водителей, убивающих стойки амортизаторов раньше времени

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Амортизатор — важнейший элемент подвески автомобиля, его рабочее состояние является залогом безопасности и комфорта. Но уже в первый год эксплуатации автомобиля многие водители начинают замечать, что стойка перестает выполнять свои прямые обязанности. Поругаем в очередной раз дороги или все же начнем с себя?
Эдуард Раскин

На самом деле, конструкция современных амортизаторов — мы говорим о стандартных «гражданских» узлах — надежна и долговечна при правильной эксплуатации. Примеры китайских подделок и дешевых «аналогов» не в счет — там беда с материалами и качеством. Но ведь на конвейерах ставят качественную продукцию с минимальным процентом брака! Почему же они выходят из строя так быстро?

Первая и самая «фатальная» причина — аварии и столкновения, во время которых стойки получают механические повреждения. Если шток загнуло или деформировало — то его уже не выпрямить. Любое, порой незаметное увечье, полученное в результате столкновения, автоматом отправляет автовладельца в магазин за новым узлом. К слову, менять стойки на одной оси можно только парой, даже если на одометре автомобиля незначительный пробег.

Следующая беда в нашем списке — грязь и реагенты, на которые так щедры отечественные дороги. Защитный кожух — пыльник — каким бы надежным и качественным ни был,

Но главная и самая «убийственная» вина за ранний выход амортизаторов из строя лежит на водителе. Езда на низкой скорости с большими ходами подвески, заставляющими шток двигаться по максимальной амплитуде, разрушают стойку. Но и это мелочи рядом с другой «любовью»: «вход» в яму или на «лежачий полицейский» с загруженной подвеской разносит амортизатор в щепки.

Простыми словами, поздно замеченная неровность дорожного полотна обойдется дешевле, если на ней не тормозить. Педаль тормоза прижимает машину к асфальту, стягивая подвеску «узлом». Именно в этот момент на амортизаторы, которые уже находятся под нагрузкой, приходится удар. Ждать от узла прощения и понимания не стоит. Стойки гораздо легче перенесут рассеянность и невнимательность, если «принять» яму на скорости или, осознав, что замедление должного результата не принесет, успеть отпустить педаль тормоза, ослабив подвеску.

Срок службы амортизаторов на 70% процентов зависит от манеры управления авто и качества дорог в местах его обитания. Если водитель аккуратен и бережлив, знает «направления», по которым передвигается каждый день, то стойки проживут заявленные производителем 100 000 километров. Да что уж там: есть множество примеров, где амортизаторы «отходили» двести и более тысяч.

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26 августа 2019
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