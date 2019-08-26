Ошибки опытных водителей, убивающих стойки амортизаторов раньше времени

На самом деле, конструкция современных амортизаторов — мы говорим о стандартных «гражданских» узлах — надежна и долговечна при правильной эксплуатации. Примеры китайских подделок и дешевых «аналогов» не в счет — там беда с материалами и качеством. Но ведь на конвейерах ставят качественную продукцию с минимальным процентом брака! Почему же они выходят из строя так быстро?

Первая и самая «фатальная» причина — аварии и столкновения, во время которых стойки получают механические повреждения. Если шток загнуло или деформировало — то его уже не выпрямить. Любое, порой незаметное увечье, полученное в результате столкновения, автоматом отправляет автовладельца в магазин за новым узлом. К слову, менять стойки на одной оси можно только парой, даже если на одометре автомобиля незначительный пробег.

Следующая беда в нашем списке — грязь и реагенты, на которые так щедры отечественные дороги. Защитный кожух — пыльник — каким бы надежным и качественным ни был,