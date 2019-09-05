Как и почему тормозные механизмы увеличивают расход топлива в машине

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Каждый автовладелец обращает внимание на периодически увеличивающийся расхода топлива авто. Обычно это связано с дрянным бензином, пробками и кондиционером, а также неисправностями работы системы зажигания. Но и не только…
Эдуард Раскин

«Железный конь», кормилец и труженик, вошел во вкус и начал злоупотреблять дорожающей «горючкой». Классика: аппетит приходит во время еды. Но шутка перестает быть шуткой, когда цифры начинают расходиться с «мануалом» в полтора и более раза. Пора искать причину. Первым делом по старой, давно уже заведенной традиции полезем под капот и осмотрим топливопровод. Может где подтекает. Но нет, трасса цела. Куда же уходит бензин?

Наверное, датчики «грешат», подумает водитель, и отправится на СТО, где за толику семейного бюджета проведет диагностику ДВС, чистку форсунок, а может и всей системы. Расход снизится, но количество поглощаемого на сотню километров пробега топлива все равно далеко от заявленного производителем. Куда дальше лезть?

Следующий пункт — смена заправочной станции. Хитрости топливным операторам не занимать, а количество вариаций обмана растет пропорционально новым технологиям и стоимости бензина. Ослиная моча уже давно не самый амбициозный проект, народ стал с годами хитрее на выдумку: тут и воздух вместо «горючки», и махинации с самим топливом, и десятки других, не менее экстравагантных способов обмануть автомобилиста. Социальные сети и форумы подскажут, где еще остались честные АЗС. Но проблему это не решит. Машина продолжает жрать «как не в себя».

Уже и свечи поменяли, и резину подкачали, и багажник разгрузили, «а воз и ныне там». Мистика? Нет, простая механика. Установив домкрат и вывесив поочередно каждое колесо, нужно убедиться в свободе их вращения. Эксплуатация в городских условиях часто становится причиной закисания тормозных механизмов: колодки не разжимаются, и двигатель тратит в разы больше усилий на проворачивание колес. КПД мотора уходит на борьбу со своими же тормозами. Вот где кроется дьявол, по имени «повышенный расход».

Внимательно изучив инструкцию по эксплуатации транспортного средства, узнаем, что производитель рекомендует регулярно, не реже каждой четвертой смены колодок, разбирать и чистить тормозные суппорты. Причем, одной обработки грозной химией будет недостаточно — надо снять, до болта раскрутить и все вычистить. Особое внимание — направляющим, именно они чаще всего становятся причиной неравномерной работы механизма. Опытные автолюбители посоветуют снять узел полностью и замочить в растворителе на ночь. После — прочистить и промыть, убрав тонны осадков и грязи.

Подобную операцию должны проводить и официальные дилерские центры — она есть в списке «обязательного». Ведь запущенные тормоза могут стать причиной пожара: когда колодки заклинят окончательно, трение быстро вызовет огромную температуру, которая подожжет не только подкрылки, но и саму покрышку.

Чтобы избежать всех этих бед, нужно раз в 45 000 — 60 000 км проводить комплексную диагностику и диспансеризацию тормозной системы, инспектировать состояние суппортов. Обычно, этот трудоемкий процесс совмещают с заменой тормозных дисков. Запускать тормозной механизм нельзя: именно от его исправности и работоспособности напрямую зависит безопасность водителя и пассажиров.

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5 сентября 2019
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