Как и почему тормозные механизмы увеличивают расход топлива в машине

«Железный конь», кормилец и труженик, вошел во вкус и начал злоупотреблять дорожающей «горючкой». Классика: аппетит приходит во время еды. Но шутка перестает быть шуткой, когда цифры начинают расходиться с «мануалом» в полтора и более раза. Пора искать причину. Первым делом по старой, давно уже заведенной традиции полезем под капот и осмотрим топливопровод. Может где подтекает. Но нет, трасса цела. Куда же уходит бензин?

Наверное, датчики «грешат», подумает водитель, и отправится на СТО, где за толику семейного бюджета проведет диагностику ДВС, чистку форсунок, а может и всей системы. Расход снизится, но количество поглощаемого на сотню километров пробега топлива все равно далеко от заявленного производителем. Куда дальше лезть?