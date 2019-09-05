Как открутить прикипевшую гайку или болт, не нагревая деталь

Фото: АвтоВзгляд
Проблемы с закисшими соединениями родились значительно раньше автомобиля. И уж точно раньше, чем многочисленные баллончики и составы, которые представлены на витринах и прилавках сегодня. Что же делать, чем лечить и как раскручивать, подскажет портал «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

Прикипевший болт и закисшая гайка — вечные спутники автомобиля. Сколько не прыскай «бронзой», сколько не смазывай, всегда найдется соединение, которое волей природы и дорожного реагента, стало монолитом. С какой стороны к нему подойти? Умники от теории скажут: брызни «жидким ключом», да отворачивай. И будут абсолютно правы, с одной лишь оговоркой: химию надо не в магазине покупать, а сделать самостоятельно. Увы, составы с полки не так действенны, как старые советские методы.

Нагреть нужный участок нельзя или нечем. Увеличив рычаг, «слизав» болт и знатно раздолбив сочленение молотком, механик возвращается на исходную позицию. «Магазинные» составы не дали должного результата. Закисший «товарищ» на месте, значит, настало время для «козырей из рукава».

В те далекие годы, когда словосочетание «магазин автозапчастей» было синонимом «Диснейленду» или «Макдональдсу» (читай — неизвестное и недоступное), народ был хитрее и быстрее на выдумки. Особенно хорошо было с изобретениями на северах и «целине», где нужно было вопреки тяжелому климату и сложным условиям делать дело. Техника крошилась, инструмента не хватало, а механизмы должны были работать. В дело шло все, что было под рукой, и, порой, такой подход давал фантастические результаты. Один из примеров — перед вами.

Смешав в металлической или стеклянной таре 50 мл ацетона и столько же средства для удаления ржавчины, добавим столовую ложку сухой графитной смазки. Доведя состав до однородного состояния, можно наносить на сочленение. Глаза и голые руки лучше убрать в защитное снаряжение, а всю операцию надо проводить в хорошо проветриваемом помещении. Все остальное сделает химия. Уже через 15—20 минут гайка поддастся и позволит себя выкрутить тем же самым воротком, которому уверенно противостояла еще полчаса назад.

Цена такой «корзины» не перевалит и за 500 рублей, а результат будет сногшибательный. У полученной «химии» только два недостатка: во-первых, попадание на покрашенную деталь мгновенно приведет к поездке в малярную мастерскую, а во-вторых, состав нужно постоянно взбалтывать, чтобы сухая смазка не оседала. Но именно такой тандем очищающих и смазывающих компонентов позволит побороть закисшее соединение.

Любую сложную задачу можно решить самостоятельно. Потребуется лишь хороший набор инструментов, добрый совет и желание. В момент, когда покажется, что все пропало и «лучше бы отдал на откуп профессионалам», надо вспомнить о тех простых мужиках, которые делали свое дело, работали и жили вдалеке от «профессионалов».


ТО, автосервис, ремонт, запчасти, комплектующие, техническое обслуживание, автохимия, лайфхак
5 сентября 2019
527