Как открутить прикипевшую гайку или болт, не нагревая деталь

Прикипевший болт и закисшая гайка — вечные спутники автомобиля. Сколько не прыскай «бронзой», сколько не смазывай, всегда найдется соединение, которое волей природы и дорожного реагента, стало монолитом. С какой стороны к нему подойти? Умники от теории скажут: брызни «жидким ключом», да отворачивай. И будут абсолютно правы, с одной лишь оговоркой: химию надо не в магазине покупать, а сделать самостоятельно. Увы, составы с полки не так действенны, как старые советские методы.

Нагреть нужный участок нельзя или нечем. Увеличив рычаг, «слизав» болт и знатно раздолбив сочленение молотком, механик возвращается на исходную позицию. «Магазинные» составы не дали должного результата. Закисший «товарищ» на месте, значит, настало время для «козырей из рукава».

В те далекие годы, когда словосочетание «магазин автозапчастей» было синонимом «Диснейленду» или «Макдональдсу» (читай — неизвестное и недоступное), народ был хитрее и быстрее на выдумки. Особенно хорошо было с изобретениями на северах и «целине», где нужно было вопреки тяжелому климату и сложным условиям делать дело. Техника крошилась, инструмента не хватало, а механизмы должны были работать. В дело шло все, что было под рукой, и, порой, такой подход давал фантастические результаты. Один из примеров — перед вами.