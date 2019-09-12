5 ошибок при использовании ручника, сокращающие ему жизнь

Механический «ручник» состоит из рычага (в некоторых моделях это педаль), системы тросов и тормозных механизмов задних колес. С помощью рычага, оснащенного фиксирующим храповым (зубчатым) механизмом, натягиваются тросы и происходит зажим тормозных колодок. Чем выше рукоятка, тем сильнее они натянуты и крепче зажим. Нетрудно догадаться, что система довольно хрупкая, и чтобы сорвать механизм – большого ума не требуется.

Движение с поднятым ручником

Неслучайно о поднятом ручнике сигнализирует лампочка на панели приборов, но зачастую невнимательный водитель этого не замечает и продолжает путь, хотя в любом случае автомобиль будет двигаться с ощутимым усилием. Чем дальше и быстрее такое авто уедет, тем сильнее перегреются тормозные барабаны или диски с прижатыми колодками. В результате тормозные механизмы ждет деформация и полная непригодность.

Слегка приподнятый рычаг

Даже если рычаг приподнят совсем незначительно — на один или два щелчка — этого, как правило, хватает для частичной блокировки колес и даже для временного удержания автомобиля на ровной поверхности.