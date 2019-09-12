5 ошибок при использовании ручника, сокращающие ему жизнь

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Когда-нибудь мировой автопром в конце концов откажется от механических конструкций ручного стояночного тормоза, заменив его электронным. А пока этого не произошло и машин с традиционным «веслом» с боку от сиденья еще предостаточно, портал «АвтоВзгляд» напоминает, что водителю не следует делать, чтобы продлить срок службы этого узла.
Иван Флягин

Механический «ручник» состоит из рычага (в некоторых моделях это педаль), системы тросов и тормозных механизмов задних колес. С помощью рычага, оснащенного фиксирующим храповым (зубчатым) механизмом, натягиваются тросы и происходит зажим тормозных колодок. Чем выше рукоятка, тем сильнее они натянуты и крепче зажим. Нетрудно догадаться, что система довольно хрупкая, и чтобы сорвать механизм – большого ума не требуется.

Движение с поднятым ручником

Неслучайно о поднятом ручнике сигнализирует лампочка на панели приборов, но зачастую невнимательный водитель этого не замечает и продолжает путь, хотя в любом случае автомобиль будет двигаться с ощутимым усилием. Чем дальше и быстрее такое авто уедет, тем сильнее перегреются тормозные барабаны или диски с прижатыми колодками. В результате тормозные механизмы ждет деформация и полная непригодность.

Слегка приподнятый рычаг

Даже если рычаг приподнят совсем незначительно — на один или два щелчка — этого, как правило, хватает для частичной блокировки колес и даже для временного удержания автомобиля на ровной поверхности.

Но если под колесами едва заметный склон, машина может в любой момент сдвинуться с места, в результате чего пострадает не столько ручник, сколько чужое имущество, за которое придется платить.

Торможение ручником на ходу

Даже если умелые манипуляции с ручником позволяют машине эффектно уйти в управляемый занос, цена этому — сокращение срока службы механизма. Мало того, задняя ось в одно мгновение может заблокироваться, и машину в этом случае ждет неуправляемый занос. Как следствие — тяжелое ДТП. Категорически не следует демонстрировать «мастерство» на мокрой или сокользкой дороге.

Использование зимой

В холодное время года нежелательно использовать ручной стояночный тормоз во время резких перепадов температур. В этом случае тормозные колодки могут примерзнуть к барабанам или диску, и тогда колеса безнадежно заклинит. Чтобы не сорвать механизм, придется ждать, пока все не оттает.

Пренебрежение диагностикой и профилактикой

Чем чаще водитель пользуется стояночным тормозом, не говоря уже о привычке трогаться с поднятым ручником, тем быстрее натяжение троса ослабевает. Как следствие — недостаточный зажим колодок и риск, что машина в определнный момент покатится. Автомеханики советуют заглядывать к ним хотя бы раз в месяц или полтора, чтобы вовремя подтянуть трос для нормальной работы.

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12 сентября 2019
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