В каких случаях в бескамерные шины ставят камеру

Среднестатистическому европейскому автолюбителю вряд ли придет в голову вопрос о целесообразности установки камеры в бескамерные покрышки, которые используются сейчас на большинство машин. Действительно, зачем это делать, если шина по определению «бескамерная», и все ее преимущества в конечном итоге сводятся к тому, что она внутри пустая. Но у нас традиционно «голь на выдумки хитра», поэтому у нашего брата свое понимание этой темы…
По-другому мыслить нас заставляют суровые климатические условия и космические расстояния, поэтому железобетонные аргументы, зачем пихать камеру в «бескамерку», у русского шофера найдутся всегда.
Например, на дорогах Западной Европы вряд ли может случится ситуация, когда автомобиль на скорости поймает ямы на разбитой дороге так, что в результате придут в негодность сразу два или даже три колеса.
Бывает и такое, что местный гопник в заштатном провинциальном городке решает покуражиться и прокалывает ножом сразу несколько шин. А дело происходит вдали от дома, где квалифицированный шиномонтаж недоступен, новую покрышку купить невозможно, а запасное колесо только одно. Согласитесь, на просторах нашей необъятной Родины подобное может случиться с каждым водителем.
Дальше ехать с грыжей крайне опасно, с сильным проколом — просто невозможно, поэтому приходится искать временное решение проблемы — установить в залатанную бескамерную покрышку камеру, которая обеспечит в колесе внутреннее давление. Правда, получившуюся конструкцию можно использовать только на задней оси автомобиля и исключительно в самых щадящих скоростных режимах — до 60 км/ч — без резких ускорений и торможений. Но даже и при таких условиях езды не стоит злоупотреблять: речь идет исключительно о возможности доехать до ближайшего квалифицированного шиномонтажа, либо до магазина новых покрышек.
Движение с «гибридным» колесом небезопасно, поскольку конструкция бескамерной покрышки исключает внутренние прослойки и рассчитана на работу с равномерным давлением. А надутая камера, как правило, неплотно и только местами прилегает к внутренней поверхности шины.
Между ней и покрышкой в разных местах остаются «пузыри» воздуха, в результате чего будет трудно добиться качественной балансировки — ведь на скорости они постоянно перемещаются. Как следствие — проблемы с управляемостью, вибрация на руле, перегрев покрышки и риск ее разрыва. Так что пользоваться такими колесами следует в самых исключительных случаях и совсем недолго.