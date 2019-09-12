В каких случаях в бескамерные шины ставят камеру

По-другому мыслить нас заставляют суровые климатические условия и космические расстояния, поэтому железобетонные аргументы, зачем пихать камеру в «бескамерку», у русского шофера найдутся всегда.

Например, на дорогах Западной Европы вряд ли может случится ситуация, когда автомобиль на скорости поймает ямы на разбитой дороге так, что в результате придут в негодность сразу два или даже три колеса.

Бывает и такое, что местный гопник в заштатном провинциальном городке решает покуражиться и прокалывает ножом сразу несколько шин. А дело происходит вдали от дома, где квалифицированный шиномонтаж недоступен, новую покрышку купить невозможно, а запасное колесо только одно. Согласитесь, на просторах нашей необъятной Родины подобное может случиться с каждым водителем.