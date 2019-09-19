Как справиться с нервным шоком сразу после ДТП

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У медиков существует так называемое «Правило золотого часа». Речь идет о первых минутах после происшествия, в течение которых еще не поздно спасти человека. От того, какая помощь будет оказана травмированному в это время, зависят его жизнь и здоровье. Однако любое — даже самое мелкое — ДТП для обывателя всегда стресс. А уж если авария серьезная и с пострадавшими, то нервный шок его парализует. И вместо того, чтобы срочно помогать раненым, он находится в полном ступоре. Что делать, чтобы вывести себя из такого состояния сразу после ДТП, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

В первые минуты после случившегося, наш организм переживает две стадии шока, обе из которых характеризуются потерей самообладания и неадекватным восприятием действительности. Для первой фазы свойственна гиперактивность, когда человек инстинктивно стремится что-то сделать, но не отдавая себе отчета, что именно. В такие минуты мы суетимся, много говорим и даже можем не заметить, что пострадали сами, так как притупляется ощущение боли. Эта стадия кратковременна.

Затем наступает в противоположное состояние вялости, заторможенности и сонливости, когда нервная система слабо реагирует на внешние раздражители. В этот момент рассеивается внимание к окружающему миру, идет полное погружение в себя.

Главная в подобной ситуации — вернуть контроль над собой и восстановить адекватное восприятие к происходящему. Сделать это самостоятельно по силам большинству из нас, хотя многое зависит от степени шока и психотипа человека.

Прежде всего, любой, кто садится за руль, должен наизусть знать полный список конкретных действий, которые необходимо совершить сразу после ДТП до приезда экстренных служб.

Речь идет о том, чтобы заглушить двигатель, вынуть ключи из замка зажигания, поставить авто на ручник, включить «аварийку», выставить знак аварийной остановки, установить наличие пострадавших и так далее.

Как бы странно это не звучало, но если человек мысленно переживет эти действия, заранее запрограммировав себя на них, ему будет легче на них сконцентрироваться и восстановить связь с происходящим. То есть реальность с ее логическими последовательными действиями сама может вернуть его из ступора и мобилизовать внимание. Главное — сосредоточиться на мыслительном процессе, окружающих деталях и своих действиях.

Человеческая психология такова, что главная причина любого страха — неизвестность. Все нештатные ситуации пугают нас неизвестными последствиями. Но, если не грозит смерть, то в любом случае нам предстоит жить с последствиями любого такого происшествия. То есть от произошедшего уже никуда не деться.

И в подавляющем большинстве случаев последствия ДТП не заслуживают того пронзительного страха, который мы инстинктивно испытываем в шоковом состоянии. Так что чем быстрее человек примет ситуацию, которая уже в любом случае стала частью его жизни, тем скорее его отпустит этот страх, и он восстановит свое самообладание. А кроме того, значительной мотивацией оправиться от шока становится осознание того, что определенные действия смогут облегчить последствия аварии — например помщь пострадавшим и грамотное общение с сотрудниками ГИБДД.

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19 сентября 2019
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