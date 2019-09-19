Как справиться с нервным шоком сразу после ДТП

В первые минуты после случившегося, наш организм переживает две стадии шока, обе из которых характеризуются потерей самообладания и неадекватным восприятием действительности. Для первой фазы свойственна гиперактивность, когда человек инстинктивно стремится что-то сделать, но не отдавая себе отчета, что именно. В такие минуты мы суетимся, много говорим и даже можем не заметить, что пострадали сами, так как притупляется ощущение боли. Эта стадия кратковременна.

Затем наступает в противоположное состояние вялости, заторможенности и сонливости, когда нервная система слабо реагирует на внешние раздражители. В этот момент рассеивается внимание к окружающему миру, идет полное погружение в себя.

Главная в подобной ситуации — вернуть контроль над собой и восстановить адекватное восприятие к происходящему. Сделать это самостоятельно по силам большинству из нас, хотя многое зависит от степени шока и психотипа человека.

Прежде всего, любой, кто садится за руль, должен наизусть знать полный список конкретных действий, которые необходимо совершить сразу после ДТП до приезда экстренных служб.