Как убить двигатель машины, поставив фильтр нулевого сопротивления

Современные воздушные фильтры производятся из специальной бумаги, благодаря чему они не пропускают частички пыли, содержащейся в воздухе, грязь, пух и другие загрязняющие элементы. Однако фильтр создает сопротивление воздуху. Это сравнимо с тем, как человек дышит в противогазе. Можно, конечно, ездить и совсем без фильтра, но в таком случае срок жизни двигателя может сократиться почти в 10 раз! Компромиссное решение — фильтр нулевого сопротивления, который создает меньшее сопротивление воздуху, нежели стандартный.

Фильтры нулевого сопротивления бывают двух видов: сухие и с пропиткой. Сухой схож по строению с обычным, но поры в бумаге намного больше, благодаря чему, по уверению производителей, при его использовании прирост мощности движка может быть до 5%. Аналог с пропиткой сделан из нескольких слоев специальной ткани, обработанной маслянистым составом, который обеспечивает лучшую пыленепроницаемость, при этом изготовитель обещает прирост мощности до 7%. Правда, такой элемент необходимо регулярно — раз в 2000—3000 км — пропитывать заново. Сухой фильтр пропитывать не надо и срок замены сопоставим с штатным.

Еще одна проблема промасленных «нулевиков» в том, что при долговременном использовании частички пропитки выдуваются из фильтра и оседают на датчике расхода воздуха, что приводит к его поломке.