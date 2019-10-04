Тест-драйв FIAT Doblo: повод для оптимизма

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Настоящая «рабочая лошадка» знает свое дело, и помогает хозяину как в труде, так и в отдыхе. Она должна быть надежна, комфортна и практична — об этих прописных истинах знают все воротилы мирового автопрома, работающие в массовом сегменте. Однако похвастатьтаким продуктом могут далеком не все. Всемирно известный гуру в сфере коммерческой техники — концерн FIAT — уже без малого 20 лет выпускает универсал повышенной вместимости FIAT Doblo, который все это время умудряется удерживать стабильный спрос, несмотря на множество конкурентов.

Пассажирский FIAT Doblo Panorama готов быть незаменимым подспорьем в любом хозяйстве — и в семье, и в малом бизнесе. Внешнее обаяние этого итальянского симпатяги с наивным взглядом скрывает несокрушимый работоспособный нрав. И молодые, энергичные и предприимчивые люди с похожим работящим характером и несгибаемой волей к успеху найдут полное взаимопонимание с таким автомобилем.

Поводов для оптимизма у них будет сколько угодно: объем багажника — 790 л; при сложенном в пол втором ряде этот параметр возрастает до целых 3200 л; грузоподъемность — 425 кг; погрузочная высота — 545 мм; удобные сдвижные задние двери с обоих бортов. Тестовая версия заряжена надежной и экономичной «четверкой» объемом 1,4 л мощностью 120 л. с., в паре с которой работает шестиступенчатая механическая коробка передач.

При этом, повторимся, Doblo может исполнять роль вместительного грузовичка и комфортного семейного автомобиля для путешествий. Любой, кто оказывается за рулем FIAT Doblo Panorama, прежде всего испытывает неподдельный восторг от внушительных внутренних габаритов автомобиля.

В салоне на панелях боковых дверей здесь широкие по меркам автомобиля подоконники, куда можно уверенно положить локоть. Огромная площадь остекления еще больше увеличивает пространство и дает ощущение того, что ты находишься в большом аквариуме.

Особенно комфортно здесь будет тем, кто привык к высокой посадке. Рычаг коробки передач в «Фиате» вынесен выше к центральной консоли — почти как у всех минивэнов. В элементах управления заблудиться сложно — здесь царит классический минимализм, к которому привыкаешь с первых мгновений. Главное — все предельно ясно и функционально. Консерваторы и традиционалисты порадуются полному отсутствию сенсорных кнопок и смогут от души насладиться привычной для многих опытных «водил» регулировке кондиционера из трех классических кругляшей.

Медиасистема также управляется двумя «шайбочками» и аналоговыми кнопками, и это действительно удобно. К счастью, здесь не придется искать USB-порт, как у некоторых конкурентов: в FIAT Doblo он вместе с гнездом AUX выведен на площадку рядом с рукояткой коробки передач. В длительном путешествии всегда пригодятся разнокалиберные ниши для мелочей на торпедо, вместительные карманы на внутренних панелях дверей, а также огромная полка под потолком над лобовым стеклом.

Удобный задний диван спрофилирован для трех отдельных пассажиров, и отсутствие центрального тоннеля на полу не помешает им там комфортно разместиться. Раздвижные двери с обеих сторон легко открываются, оставляя широкий проем для беспрепятственного входа и выхода. Сзади универсал оборудован ассиметричными двустворчатыми распашными «воротами».

С первых секунд движения становится понятно, что этот малый не из ленивой породы. Табун из 120 лошадей отчаянно, но при этом организованно рвется в бой, сметая все на своем пути. Подгонять эту ватагу механической коробкой — одно удовольствие.

Благо, что внятное сцепление настроено оптимально — схватывает рано, а коробка включается без усилий. 1,4-литровая «четверка» охотно дает себя раскочегарить на высоких оборотах, когда у нее открывается второе дыхание. Конечно, FIAT Doblo далеко не спортивная история — этот «каблучок» задумывался для других целей. Но в то же время и «овощем» назвать его язык не поворачивается. Так что с динамикой у него все в норме.

А что касается комфорта на плохом асфальте, то независимая подвеска итальянского универсала предельно деликатна на ямках и кочках малой и средней величины. Однако его ощутимо нервируют лежачие полицейские, поэтому загонять его на них следует нежно и осторожно. Зато он вполне обходителен на грунтовке, где готов на совесть оберегать пассажиров от сильной тряски. В смешанном режиме автомобиль потреблял 9,4 литров бензина на 100 километров.

В общем и целом, FIAT Doblo показал себя как автомобиль, предсказуемый в управлении и комфортный во всех отношениях. А кроме того, итальянский «трудоголик», заряженный позитивом и оптимизмом, на сто процентов убедил, что готов быть активным помощником в работе и дома. А особенно он подойдет в качестве первого автомобиля тем, кто начинает семейную жизнь и одновременно — карьеру в малом бизнесе.

На российском рынке FIAT Doblo Panorama предлагается в двух комплектациях — с мотором 1,4 л (95 л. с.) и пятиступенчатой «механикой», а также с двигателем 1,4 л (120 л. с.) и шестиступенчатой «механикой». Первый вариант стоит 1 213 000 рублей, а второй обойдется в 1 313 000 ₽

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7 октября 2019
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