Тест-драйв FIAT Doblo: повод для оптимизма

Пассажирский FIAT Doblo Panorama готов быть незаменимым подспорьем в любом хозяйстве — и в семье, и в малом бизнесе. Внешнее обаяние этого итальянского симпатяги с наивным взглядом скрывает несокрушимый работоспособный нрав. И молодые, энергичные и предприимчивые люди с похожим работящим характером и несгибаемой волей к успеху найдут полное взаимопонимание с таким автомобилем.
Поводов для оптимизма у них будет сколько угодно: объем багажника — 790 л; при сложенном в пол втором ряде этот параметр возрастает до целых 3200 л; грузоподъемность — 425 кг; погрузочная высота — 545 мм; удобные сдвижные задние двери с обоих бортов. Тестовая версия заряжена надежной и экономичной «четверкой» объемом 1,4 л мощностью 120 л. с., в паре с которой работает шестиступенчатая механическая коробка передач.
При этом, повторимся, Doblo может исполнять роль вместительного грузовичка и комфортного семейного автомобиля для путешествий. Любой, кто оказывается за рулем FIAT Doblo Panorama, прежде всего испытывает неподдельный восторг от внушительных внутренних габаритов автомобиля.
В салоне на панелях боковых дверей здесь широкие по меркам автомобиля подоконники, куда можно уверенно положить локоть. Огромная площадь остекления еще больше увеличивает пространство и дает ощущение того, что ты находишься в большом аквариуме.
Особенно комфортно здесь будет тем, кто привык к высокой посадке. Рычаг коробки передач в «Фиате» вынесен выше к центральной консоли — почти как у всех минивэнов. В элементах управления заблудиться сложно — здесь царит классический минимализм, к которому привыкаешь с первых мгновений. Главное — все предельно ясно и функционально. Консерваторы и традиционалисты порадуются полному отсутствию сенсорных кнопок и смогут от души насладиться привычной для многих опытных «водил» регулировке кондиционера из трех классических кругляшей.
Медиасистема также управляется двумя «шайбочками» и аналоговыми кнопками, и это действительно удобно. К счастью, здесь не придется искать USB-порт, как у некоторых конкурентов: в FIAT Doblo он вместе с гнездом AUX выведен на площадку рядом с рукояткой коробки передач. В длительном путешествии всегда пригодятся разнокалиберные ниши для мелочей на торпедо, вместительные карманы на внутренних панелях дверей, а также огромная полка под потолком над лобовым стеклом.
Удобный задний диван спрофилирован для трех отдельных пассажиров, и отсутствие центрального тоннеля на полу не помешает им там комфортно разместиться. Раздвижные двери с обеих сторон легко открываются, оставляя широкий проем для беспрепятственного входа и выхода. Сзади универсал оборудован ассиметричными двустворчатыми распашными «воротами».
С первых секунд движения становится понятно, что этот малый не из ленивой породы. Табун из 120 лошадей отчаянно, но при этом организованно рвется в бой, сметая все на своем пути. Подгонять эту ватагу механической коробкой — одно удовольствие.
Благо, что внятное сцепление настроено оптимально — схватывает рано, а коробка включается без усилий. 1,4-литровая «четверка» охотно дает себя раскочегарить на высоких оборотах, когда у нее открывается второе дыхание. Конечно, FIAT Doblo далеко не спортивная история — этот «каблучок» задумывался для других целей. Но в то же время и «овощем» назвать его язык не поворачивается. Так что с динамикой у него все в норме.
А что касается комфорта на плохом асфальте, то независимая подвеска итальянского универсала предельно деликатна на ямках и кочках малой и средней величины. Однако его ощутимо нервируют лежачие полицейские, поэтому загонять его на них следует нежно и осторожно. Зато он вполне обходителен на грунтовке, где готов на совесть оберегать пассажиров от сильной тряски. В смешанном режиме автомобиль потреблял 9,4 литров бензина на 100 километров.
В общем и целом, FIAT Doblo показал себя как автомобиль, предсказуемый в управлении и комфортный во всех отношениях. А кроме того, итальянский «трудоголик», заряженный позитивом и оптимизмом, на сто процентов убедил, что готов быть активным помощником в работе и дома. А особенно он подойдет в качестве первого автомобиля тем, кто начинает семейную жизнь и одновременно — карьеру в малом бизнесе.
На российском рынке FIAT Doblo Panorama предлагается в двух комплектациях — с мотором 1,4 л (95 л. с.) и пятиступенчатой «механикой», а также с двигателем 1,4 л (120 л. с.) и шестиступенчатой «механикой». Первый вариант стоит 1 213 000 рублей, а второй обойдется в 1 313 000 ₽