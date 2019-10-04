Тест-драйв FIAT Doblo: повод для оптимизма

Пассажирский FIAT Doblo Panorama готов быть незаменимым подспорьем в любом хозяйстве — и в семье, и в малом бизнесе. Внешнее обаяние этого итальянского симпатяги с наивным взглядом скрывает несокрушимый работоспособный нрав. И молодые, энергичные и предприимчивые люди с похожим работящим характером и несгибаемой волей к успеху найдут полное взаимопонимание с таким автомобилем.

Поводов для оптимизма у них будет сколько угодно: объем багажника — 790 л; при сложенном в пол втором ряде этот параметр возрастает до целых 3200 л; грузоподъемность — 425 кг; погрузочная высота — 545 мм; удобные сдвижные задние двери с обоих бортов. Тестовая версия заряжена надежной и экономичной «четверкой» объемом 1,4 л мощностью 120 л. с., в паре с которой работает шестиступенчатая механическая коробка передач.

При этом, повторимся, Doblo может исполнять роль вместительного грузовичка и комфортного семейного автомобиля для путешествий. Любой, кто оказывается за рулем FIAT Doblo Panorama, прежде всего испытывает неподдельный восторг от внушительных внутренних габаритов автомобиля.