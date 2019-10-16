Как, заменив масло при подготовке к зиме, можно «запороть» двигатель

Многие водители уверены, что для эксплуатации мотора в холодное время года следует использовать исключительно «синтетику», причем как можно менее вязкую, — для облегчения пуска двигателя.

На самом деле, проблема тут не в синтетической основе смазочного материала как таковой, а в его категории вязкости. Масло следует подбирать такое, чтобы оно просто оставалось достаточно жидким при самых низких температурах, потенциально возможных в климатической зоне, где эксплуатируется машина. Вычислить это легко.

Допустим, мы держим в руках канистру с неким моторным маслом с надписью 10W30. Заметим, что подобный класс вязкости имеют очень многие лубриканты с полусинтетической основой.

Чтобы понять, до какой минимальной температуры можно использовать мотор с этим маслом, нужно мысленно вычесть из числа 10, стоящего перед буквой «W» в маркировке, число 40. Получим величину −30. Это значит, что масляный насос мотора сможет прокачать данный продукт при температурах вплоть до −30°С. Если вы не собираетесь ездить в такой мороз на машине — можно не смотреть на дорогую «синтетику» и обойтись «полусинтетикой».

Гораздо опаснее то, что «зомбированные» мифами о преимуществах синтетических масел при холодном пуске автовладельцы в преддверии зимы норовят залить в двигатели своих машин самые современные смазки на синтетической основе.