Как, заменив масло при подготовке к зиме, можно «запороть» двигатель

Многие водители уверены, что для эксплуатации мотора в холодное время года следует использовать исключительно «синтетику», причем как можно менее вязкую, — для облегчения пуска двигателя.
На самом деле, проблема тут не в синтетической основе смазочного материала как таковой, а в его категории вязкости. Масло следует подбирать такое, чтобы оно просто оставалось достаточно жидким при самых низких температурах, потенциально возможных в климатической зоне, где эксплуатируется машина. Вычислить это легко.
Допустим, мы держим в руках канистру с неким моторным маслом с надписью 10W30. Заметим, что подобный класс вязкости имеют очень многие лубриканты с полусинтетической основой.
Чтобы понять, до какой минимальной температуры можно использовать мотор с этим маслом, нужно мысленно вычесть из числа 10, стоящего перед буквой «W» в маркировке, число 40. Получим величину −30. Это значит, что масляный насос мотора сможет прокачать данный продукт при температурах вплоть до −30°С. Если вы не собираетесь ездить в такой мороз на машине — можно не смотреть на дорогую «синтетику» и обойтись «полусинтетикой».
Гораздо опаснее то, что «зомбированные» мифами о преимуществах синтетических масел при холодном пуске автовладельцы в преддверии зимы норовят залить в двигатели своих машин самые современные смазки на синтетической основе.
Обычно на канистрах с такими жидкостями присутствует маркировка — «А5/В5». Автовладельцу следует отдавать себе отчет, что к типу А5/В5 относятся так называемые энергосберегающие масла.
Их специально разрабатывают для самых современных моторов, — малообъемных высокофорсированных турбированных агрегатов. Для двигателей предыдущих поколений эти смазки, как минимум, вредны по следующей причине. Да, холодный пуск они, конечно, облегчают. Но все же большую часть своей жизни двигатель функционирует не при −30°С, а при температурах существенно выше 120°С.
А в таких условиях масло категории А5/В5 может правильно работать только в моторе, специально сконструированном под его свойства. В более старых конструкциях двигателей применение энергосберегающих суперсовременных масел при высоких температурах и повышенных оборотах коленвала может привести даже заклиниванию.
Дело в том, что пленка, создаваемая такой смазкой в парах трения, при высоких температурах и повышенных оборотах коленвала становится слишком тонкой. Из-за этого падает эффективность смазывания, растет трение и сопутствующая этому процессу температура. Подскакивает показатель угара масла.
Таким образом, в погоне за мифической необходимостью «синтетики на зиму» можно «попасть» на капитальный ремонт силового агрегата.