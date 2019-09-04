Мокрое дело: первый тест новейших зимних шин Bridgestone Blizzak ICE

Каждый Божий год японцы из Bridgestone тратят на разработку и реализацию уникальных шинных технологий свыше 700 000 000 евро. Мы решили проверить, насколько оправдывают себя столь колоссальные вложения, обкатав новинку зимнего сезона 2019 — модель Blizzak ICE.
Пробовать свежую шину в деле мы отправились на специальный скоростной полигон в Верхней Австрии. Местный автодром изобилует разножанровыми покрытиями ничуть не хуже, чем своими нарядами Кончита Вурст.
Да, тут не только спуски-подъемы, влажный асфальт, наст, лед и снег. Тут очень много льда и снега. Так много, что без солнцезащитных очков слепит куда сильнее, чем от искр сварочного аппарата. Ехать без «штор» на глазах просто невозможно. Впрочем, как и без правильной обуви у «железного коня».
Разложиться на брюхе, закопаться по самый клиренс или опрокинуться — проще простого! Спасибо, но не в этот раз…
Проложить себе дорогу, а заодно и похулиганить на обледенело-заснеженном покрытии нам поможет обжигающий, как глоток местного шнапса, Audi S3. Нет, не подумайте: в Европе хоть и не такие жесткие требования к выдыхаемым промилле за рулем, но пилотировать автомобилем «подшофе» — это не про нас. Тем более, что при активной рулежке здесь и без того жарко. Только представьте: под продолжением спины водителя — 310 сил дури. Хетчбэк огрызается даже при нежном поглаживании «гашетки».
Впрочем, гладить педаль газа — тоже не про нас. Особенно, когда колеса обернуты в надежные и безопасные шины. А понимаешь это практически сразу, как трогаешься с места. С отключенной системой стабилизации машина молниеносно норовит покинуть заданную траекторию, но именно «резина» сдерживает ее порывы. Конечно, не без помощи драйвера, умеющего быстро реагировать на поведение болида.
Уникальный рисунок протектора Bridgestone Blizzak ICE в содружестве с особым резиновым слоем позволяет покрышке буквально вгрызаться в наледь, поглощая водяную пленку, и отталкивать от себя снег, продолжая уверенный ход без отклонения от курса.
Прогнозируемое и торможение. Причем полноприводный автомобиль замедляется довольно предсказуемо вне зависимости от поверхности. Пожалуй, лишь на скользком или комбинированном со снегом полотне необходимо правильно дозировать усилия на педаль.
Ну а при желании намеренно отправить машину в боковое скольжение — милости просим! Главное — деликатно «подливать» газу и корректировать траекторию рулем.
Эффективные свойства цепкости в том числе обязаны эластичности протектора, а износоустойчивости — специально спроектированным блокам. Да к тому же, блокам повышенной жесткости. Проще говоря: больше жесткости — меньше деформации.
Разумеется, нельзя повторять на дорогах общего пользования то, что мы исполняли на полигоне. Вроде бы контролируемый водителем занос совсем не контролируют другие участники движения. Как, собственно, и не оценят они умение обскакать на скорости снежные барханы да конусы.
Но зато случись, не дай Бог, острая ситуация на дороге — автомобиль поведет себя так, как потребуется водителю. И уж совершенно точно не в последнюю очередь благодаря качественной «резине». Если и не в первую очередь. А это, согласитесь, вселяет уверенности! Не зря же 74% потребителей выбирают Bridgestone из-за доверия марке.