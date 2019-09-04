Мокрое дело: первый тест новейших зимних шин Bridgestone Blizzak ICE

Пробовать свежую шину в деле мы отправились на специальный скоростной полигон в Верхней Австрии. Местный автодром изобилует разножанровыми покрытиями ничуть не хуже, чем своими нарядами Кончита Вурст.

Да, тут не только спуски-подъемы, влажный асфальт, наст, лед и снег. Тут очень много льда и снега. Так много, что без солнцезащитных очков слепит куда сильнее, чем от искр сварочного аппарата. Ехать без «штор» на глазах просто невозможно. Впрочем, как и без правильной обуви у «железного коня».

Разложиться на брюхе, закопаться по самый клиренс или опрокинуться — проще простого! Спасибо, но не в этот раз…