Для Toyota и не только: тест новой шипованной резины Dunlop

Казалось бы, придумать что-то кардинально новое с зимней резиной невозможно. Ведь уже давным-давно высчитано оптимальное количество шипов на квадратный сантиметр, химсостав шин, рисунок протектора… И все эти заверения производителей, что, дескать, «мы уменьшили тормозной путь, повысили экономичность, добились снижения шума, увеличили износостойкость» больше похожи на маркетинговый ход, нежели на правду. Однако, побывав на тест-драйве новой зимней резины от Dunlop, мы вынуждены признать, что современные технологии и впрямь позволяют шинникам эволюционировать с каждым новым сезоном.

На тесте были представлены две модификации: покрышки для легковушек Dunlop SP Winter ICE 03, установленные на Audi A3, и «обувка» для кроссоверов и внедорожников Dunlop Grandtrek ICE 03, которой были укомплектованы Toyota Land Cruiser 200. Испытания проходили на огромной ледовой трассе, где вдоволь можно было поюзать резину на различных скоростях и типах покрытия.

На 60% больше

Что же в первую очередь отличает новое поколение ICE 03 от того, что было на прилавках магазинов в прошлом году? Сразу бросается в глаза количество шипов: в новинке их на 60% больше, чем в старой модели ICE 02. Да и форма шипа довольно сильно отличается от той, что мы привыкли видеть.