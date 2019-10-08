Для Toyota и не только: тест новой шипованной резины Dunlop

Казалось бы, придумать что-то кардинально новое с зимней резиной невозможно. Ведь уже давным-давно высчитано оптимальное количество шипов на квадратный сантиметр, химсостав шин, рисунок протектора… И все эти заверения производителей, что, дескать, «мы уменьшили тормозной путь, повысили экономичность, добились снижения шума, увеличили износостойкость» больше похожи на маркетинговый ход, нежели на правду. Однако, побывав на тест-драйве новой зимней резины от Dunlop, мы вынуждены признать, что современные технологии и впрямь позволяют шинникам эволюционировать с каждым новым сезоном.
На тесте были представлены две модификации: покрышки для легковушек Dunlop SP Winter ICE 03, установленные на Audi A3, и «обувка» для кроссоверов и внедорожников Dunlop Grandtrek ICE 03, которой были укомплектованы Toyota Land Cruiser 200. Испытания проходили на огромной ледовой трассе, где вдоволь можно было поюзать резину на различных скоростях и типах покрытия.
На 60% больше
Что же в первую очередь отличает новое поколение ICE 03 от того, что было на прилавках магазинов в прошлом году? Сразу бросается в глаза количество шипов: в новинке их на 60% больше, чем в старой модели ICE 02. Да и форма шипа довольно сильно отличается от той, что мы привыкли видеть.
Пригвоздили…
Инженеры компании создали, по сути, новый «гвоздь» для своих покрышек, причем с рядом уникальных свойств. Во-первых, шип стал направленным и получил название Anti-Tilt (что можно перевести, как «анти-наклон»). Благодаря этому, при вхождении в поворот даже на приличной скорости, он лучше вгрызается в обледеневшую поверхность дороги и машина идет будто по рельсам. Кроме того, увеличена так называемая пятка шипа (та часть, что скрыта от наших глаз и находится внутри протектора). Это решение позволило повысить надежность фиксации в посадочном гнезде, а значит не только продлить срок пребывания шипов в резине, но и улучшить сцепление с дорогой.
Шип на ICE 03 — алюминиевый с твердосплавный сердечником из вольфрама. Вроде бы ничего революционного. Однако конструкторы решили твердосплавную вставку сделать скошенной. Что позволило заметно снизить уровень шума и добиться того, что твердосплавный сердечник легче вгрызается в лед практически перпендикулярно. Кроме того, на шипе появились заостренные боковые грани, усиливающие поперечное сцепление в поворотах, да и при любых других маневрах.
При этом, несмотря на то, что шипов в резине стало значительно больше, на вес изделия это никак не повлияло, поскольку новые «зубы» компактнее и легче, чем их предыдущая версия. Для любителей точных цифр скажем, что весит один шип всего 0,8 грамма, в то время как на ICE 02 его масса составляла 1,1 грамма.
Компьютерные игры
Создавая новые модели SP Winter ICE 03 и Grandtrek ICE 03, специалисты Dunlop старались их максимально адаптировать под российские реалии эксплуатации. Ведь частенько у нас крепкий мороз поутру сменяется оттепелью, а шина должна работать одинаково хорошо как на льду, так и в снежной каше. А еще желательна высокая износостойкость резины. И вот, дабы добиться оптимального химического состава покрышки, который бы показывал одинаково хорошие характеристики и в лютую стужу, и в весеннее половодье, посредством компьютерной технологии 4D NANO химики занялись моделированием состава на молекулярном уровне.
В результате, искусственный интеллект вывел идеальное сочетания диоксида кремния (он отвечает в шинах за их жесткость и долговечность) и высокомолекулярного полимера (его задача — обеспечить достаточную мягкость и эластичность резины). Тем самым был получен оптимальный баланс износоустойчивости, жесткости и эластичности для наилучшего сцепления на снегу, льду, мокром и сухом асфальте. По заверениям производителя, данная модель резины прослужит гораздо дольше своих предшественников по заводскому цеху.
Круглее не бывает
Немного странная формулировка, но тем не менее представители Dunlop назвали «ноль третий» Winter ICE самой… круглой покрышкой. Разумеется, речь не идет о том, что какая-то другая резина имеет форму кирпича или шестиугольника. Дело в том, что благодаря новейшему оборудованию, на котором выпускаются шины Dunlop, и современным технологиям, производитель добился абсолютной геометрической точности шины.
Строение каркаса по технологии Equilibrium (Равновесие) и расположение элементов внутренней структуры шины позволяет сохранять форму пятна контакта и равномерно распределять давление в нем при различных типах нагрузки: разгоне и торможении, боковых перегрузках, равномерном движении. Это свойство помогает сохранять безопасное сцепление в различных режимах движения и одновременно поддерживать плавность и комфорт. Говоря проще, в любых условиях новинка от Dunlop остается идеально круглой шиной.
Разумеется, идеальной «круглости», сбалансированного химсостава и высоко технологичных шипов еще недостаточно, чтобы зимняя шина хорошо зарекомендовала себя. Ведь не последнюю роль играет протектор. Как и на ICE 02 (напомню, это модель Dunlop 2015 года) на новинке сезона протектор остался направленным. Пространство между близко расположенными блоками протектора формируется в длинные извилистые канавки, схожие с руслом реки.
Такая естественная форма помогает моментально удалять воду, слякоть и жидкую грязь из пятна контакта, что заметно снижает риск аквапланирования и повышает сцепление на мокрой дороге. Судя по аннотации к резине, подобный рисунок позволяет выводить до 20 литров жидкости в секунду при скорости 80 км/ч. Очень достойный показатель.
Правильная «нарезка»
Еще одна интересная особенность — V-образное расположение и строение блоков протектора, которые по задумке разработчиков должны обеспечить хороший контакт автомобиля на снегу и тем самым увеличить его проходимость. От себя добавлю, что на «катках» Dunlop Grandtrek ICE 03, Land Cruiser 200 и впрямь великолепно гребет по снежной целине.
Зубчатые 3D ламели на протекторе нового ICE 03 нарезаны не строго поперечно, а под разными углами. Такая «нарезка» позволяет блокам меньше деформироваться под нагрузками, так как они как бы поддерживают друг друга, а значит улучшается управляемость и курсовая устойчивость авто на всех типах зимней дороги.
…И остается добавить, что легковая модель Dunlop SP Winter ICE 03 доступна в 26 типоразмерах шириной от 175 до 245 мм, посадочным диаметром 14–20 дюймов, профилем 40–65, индексом скорости Т (190 км/ч). Версия для внедорожников и кроссоверов Dunlop Grandtrek ICE 03 также выпускается в 26 типоразмерах шириной 215—285 мм, посадочным диаметром 16—20 дюймов, профилем 40–65, индексом скорости Т (190 км/ч).