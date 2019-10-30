Почему не надо «промывать» двигатель перед заменой масла

Раньше, когда подходил срок замены масла, водители покупали не только канистры с ним, фильтр, но и специальное промывочное масло. Но в последние годы автолюбители перестали это делать и просто меняют старое масло на новое. Может ли этот как-то пагубно сказаться на состоянии мотора?
В те времена в движки многих машин заливали минеральное масло, а оно заметно дешевле «синтетики». В нем не имелось чистящих и моющих присадок, да и срок его службы был невелик. Особенно, если авто эксплуатировали нещадно, да и топливо тогда выпускали не лучшего качества. Из-за этого в двигателе появлялись отложения, нагар, которые надо было как-то удалять. Для этой цели и придумали «промывочное» масло.
Процедура замены элементарна. Для начала сливали старое масло, а потом, не меняя фильтра, заливали «промывку». Двигатель работал на холостых оборотах 5—10 минут, после чего «промывку» так же сливали, и уже меняли фильтр и использовали свежую смазку.
Но современные транспортные средства предпочитают синтетическое моторное масло. По сравнению с «минералкой» у него увеличенный срок службы, плюс есть пакет присадок. Он свой у каждого производителя горюче-смазочных материалов. Присадки очищают двигатель, препятствуют образованию отложений. Многие специалисты отрасли говорят: «Хотите, чтобы мотор служил долго — заливайте только качественное моторное мало. А разные присадки, которые продают в магазинах, ровно как и „промывку“ лить не надо».
Конечно же, нужно заправляться на проверенных АЗС, иначе даже с хорошим маслом будут проблемы. Скажем, парафины, которые могут быть в низкокачественном бензине, способны превратить моторное масло в подобие солидола и прикончить мотор. В общем, не экономьте на топливе и моторном масле, и тогда «промывка» вам не понадобится.