Почему не надо «промывать» двигатель перед заменой масла

Раньше, когда подходил срок замены масла, водители покупали не только канистры с ним, фильтр, но и специальное промывочное масло. Но в последние годы автолюбители перестали это делать и просто меняют старое масло на новое. Может ли этот как-то пагубно сказаться на состоянии мотора?

В те времена в движки многих машин заливали минеральное масло, а оно заметно дешевле «синтетики». В нем не имелось чистящих и моющих присадок, да и срок его службы был невелик. Особенно, если авто эксплуатировали нещадно, да и топливо тогда выпускали не лучшего качества. Из-за этого в двигателе появлялись отложения, нагар, которые надо было как-то удалять. Для этой цели и придумали «промывочное» масло.

Процедура замены элементарна. Для начала сливали старое масло, а потом, не меняя фильтра, заливали «промывку». Двигатель работал на холостых оборотах 5—10 минут, после чего «промывку» так же сливали, и уже меняли фильтр и использовали свежую смазку.