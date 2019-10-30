Почему не надо «промывать» двигатель перед заменой масла

Реально ли сэкономить на такой важной процедуре, как замена масла в двигателе авто? Не будем писать, что для экономии можно выбрать смазку и фильтр подешевле: жадность, побеждающая здравый смысл, кончается ремонтом мотора. Поговорим о «промывке» силового агрегата. Портал «АвтоВзгляд» разобрался: енужно ли проводить процедуру, что еще лет 10 назад была обязательной для моторов большинства машин, а сейчас не утихают споры о ее необходимости?

Раньше, когда подходил срок замены масла, водители покупали не только канистры с ним, фильтр, но и специальное промывочное масло. Но в последние годы автолюбители перестали это делать и просто меняют старое масло на новое. Может ли этот как-то пагубно сказаться на состоянии мотора?

В те времена в движки многих машин заливали минеральное масло, а оно заметно дешевле «синтетики». В нем не имелось чистящих и моющих присадок, да и срок его службы был невелик. Особенно, если авто эксплуатировали нещадно, да и топливо тогда выпускали не лучшего качества. Из-за этого в двигателе появлялись отложения, нагар, которые надо было как-то удалять. Для этой цели и придумали «промывочное» масло.

Процедура замены элементарна. Для начала сливали старое масло, а потом, не меняя фильтра, заливали «промывку». Двигатель работал на холостых оборотах 5—10 минут, после чего «промывку» так же сливали, и уже меняли фильтр и использовали свежую смазку.

Но современные транспортные средства предпочитают синтетическое моторное масло. По сравнению с «минералкой» у него увеличенный срок службы, плюс есть пакет присадок. Он свой у каждого производителя горюче-смазочных материалов. Присадки очищают двигатель, препятствуют образованию отложений. Многие специалисты отрасли говорят: «Хотите, чтобы мотор служил долго — заливайте только качественное моторное мало. А разные присадки, которые продают в магазинах, ровно как и „промывку“ лить не надо».

Конечно же, нужно заправляться на проверенных АЗС, иначе даже с хорошим маслом будут проблемы. Скажем, парафины, которые могут быть в низкокачественном бензине, способны превратить моторное масло в подобие солидола и прикончить мотор. В общем, не экономьте на топливе и моторном масле, и тогда «промывка» вам не понадобится.

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30 октября 2019
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