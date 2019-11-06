Простые ошибки при замене свечей зажигания, которые обернутся сложным ремонтом

Многие автовладельцы меняют свечи сами, потому как в этом нет ничего сложного. Однако по незнанию многие допускают ошибки, которые не обходятся без последствий. Разберем самые распространенные.

Грязь в свечных колодцах

В свечных колодцах за время эксплуатации авто скапливается грязь или песок, поэтому перед тем, как выкрутить свечу, колодец надо очистить. Например, сжатым воздухом. Если сразу выкрутить свечи, грязь тут же попадет в камеру сгорания, а это нехорошо. Двигатель, конечно же, не заклинит, но частицы грязи поцарапают верхнюю поверхность поршня. Со временем — если песка совсем уж много — может так же появиться нагар на клапанах.

Неправильная затяжка

Если неправильно затянуть свечи или перетянуть их, то легко повредить резьбу. И наоборот: затянув свечи через слабо, нарушите теплоотдачу. В крайнем случае, свеча может просто вылететь, повредив резьбу.

Поэтому свечи нужно закручивать до упора без усилий. Лучше использовать для этого динамометрический ключ. Если его нет, то руками закручиваем свечу, а потом доворачиваем на ⅓ оборота.