Гусеницы в багажнике: российские вездеходы и «мотособаки» покрасовались в Москве

ОТ «ШЕРПА» ДО AG 20
Хэдлайнером выставки вездеходов, конечно же, стал новый проект Алексея Гарагашьяна под названием AG 20. Это преемник легендарного «Шерпа». У машины алюминиевый кузов с 40-миллиметровой теплоизоляцией, коробчатая стальная рама, новый механизм поворота с гидравлическим управлением. Машину приводит в движение японский дизель Kubota мощностью 44 л. с. На выставке г-н Гарагашьян лично презентовал новинку и рассказал об экспедиции «На Восток» в которой вездеход принял «боевое крещение».
Интересно, что к машине можно присоединить шестиколесный активный прицеп, усиливающий ее внедорожные возможности и вместимость. AG20 может принять на борт до 11 человек, а на ночлег в его кузове свободно могут расчитывать 5 человек.
Легкость хода и кузова
Московский завод «Сапфир» показал гусеничный вездеход Terranica Dreamtrack с двухлитровым наддувным дизелем мощностью 150 л. с. и «автоматом». По «пересеченке» вездеход разгоняется до 80 км/ч, а запас хода составляет 400 км.
Машина оснащена длинноходной подвеской, а наработки завода в производстве сверхпрочных полимеров позволили создать легкий и прочный корпус.
Мотособка в багажнике
Компания «Пелец» представила популярный гусеничный вездеход-амфибию «Пелец Мини», а также новинки 2019 года — мотобуксировщик «Аляска» и снегоболотоход «Пелец Транспортер». В базовой версии «Пелец Мини» оснащен 30-сильным мотором и рулевым управлением, как у мотоцикла. Есть борткомпьютер с показателями скорости, оборотов и температуры двигателя, заряда аккумулятора и уровня топлива.
Мотобуксировщик (он же — «мотособака») «Аляска» — один из самых доступных «проходимцев» на выставке. Стоит машина всего 87 000 рублей. На ней можно передвигаться практически по любому типу покрытия, будь то снег, грязь или лесной бурелом. При этом «Аляска», помещается в багажник внедорожника.
Не в скорости смысл
Флагман семейства снегоболотоходов-амфибий — «Пелец Транспортер» может развивать скорость до 80 км/ч по пересеченной местности, но в целях безопасности она ограничена отметкой в 49 км/ч. Впрочем, скорость на бездорожье — не главное.
А главное то, что это самый функциональный и универсальный снегоболотоход-амфибия, который может заменить сразу несколько транспортных средств для охотохозяйств, спасательных служб и просто обеспеченных любителей активного отдыха.