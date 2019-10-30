Гусеницы в багажнике: российские вездеходы и «мотособаки» покрасовались в Москве

ОТ «ШЕРПА» ДО AG 20

Хэдлайнером выставки вездеходов, конечно же, стал новый проект Алексея Гарагашьяна под названием AG 20. Это преемник легендарного «Шерпа». У машины алюминиевый кузов с 40-миллиметровой теплоизоляцией, коробчатая стальная рама, новый механизм поворота с гидравлическим управлением. Машину приводит в движение японский дизель Kubota мощностью 44 л. с. На выставке г-н Гарагашьян лично презентовал новинку и рассказал об экспедиции «На Восток» в которой вездеход принял «боевое крещение».

Интересно, что к машине можно присоединить шестиколесный активный прицеп, усиливающий ее внедорожные возможности и вместимость. AG20 может принять на борт до 11 человек, а на ночлег в его кузове свободно могут расчитывать 5 человек.