5 способов разморозить воду в бачке омывателя, и один — очень быстрый

Тёплый гараж или подземная парковка
Казалось бы, решением станет теплый бокс, подземный гараж или парковка. Отчасти, да. Но оставить автомобиль в отапливаемом помещении, особенно если бачок омывателя полный, придется на добрую пару-тройку часов. Так что этот способ быстрым не назовешь.
Топим лёд спиртом
Некоторые рекомендуют лить в бачок спирт — он топит лёд. Снова верный способ и снова не быстрый. Увы, но канистра чистого спирта вряд ли надолго залежится в багажнике любого автомобилиста. Да и дешевым этот способ точно не назвать.
Долить незамерзайки
Можно долить незамерзайки в бачок. Но, во-первых, если бачок полный, то много не нальешь. Во-вторых, эффект от нее будет такой же, как от спирта — не быстрым. В-третьих, если вода замерзла в трубках, ведущих к форсункам стеклоомывателей, то наличие в бачке «омывайки» никак не растопит в них лед. А значит так себе способ.
Горячая вода
Вариант с горячей водой тоже рабочий, но с теми же «но», что и предыдущий. К тому же встает вопрос, как, например, откачать оттаявшую воду из бачка, когда трубки забиты? Да, можно взять шприц и приделать к нему трубку. Но вся эта канитель займет немало времени.
Фен для сушки волос
А вот вариант с феном довольно прост и быстр в реализации. Найти фен не составит труда, если водитель — человек женатый. Найти розетку — тоже не большая проблема — да хоть удлинитель из окна сбрось. Еще лучше, когда в машине есть инвертор, преобразующий 12В в 220В (весьма полезная штука для многих задач). И уж совсем просто — купить маленький фен, работающий от прикуривателя. Тогда проблема решается, что называется, на раз-два.
Процесс размораживания бачка, трубок и форсунок феном займет не более 15 минут. После чего нужно будет слить всю воду, залить нормальную незамерзайку и прогнать ее по системе, чтобы та окончательно вымыла остатки воды.