5 способов разморозить воду в бачке омывателя, и один — очень быстрый

Тёплый гараж или подземная парковка

Казалось бы, решением станет теплый бокс, подземный гараж или парковка. Отчасти, да. Но оставить автомобиль в отапливаемом помещении, особенно если бачок омывателя полный, придется на добрую пару-тройку часов. Так что этот способ быстрым не назовешь.

Топим лёд спиртом

Некоторые рекомендуют лить в бачок спирт — он топит лёд. Снова верный способ и снова не быстрый. Увы, но канистра чистого спирта вряд ли надолго залежится в багажнике любого автомобилиста. Да и дешевым этот способ точно не назвать.

Долить незамерзайки

Можно долить незамерзайки в бачок. Но, во-первых, если бачок полный, то много не нальешь. Во-вторых, эффект от нее будет такой же, как от спирта — не быстрым. В-третьих, если вода замерзла в трубках, ведущих к форсункам стеклоомывателей, то наличие в бачке «омывайки» никак не растопит в них лед. А значит так себе способ.