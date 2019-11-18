Как ездить, чтобы свести к минимуму количество сколов на кузове машины

Предохранить свою «ласточку» от таких ранений на все сто процентов при регулярной эксплуатации в наших условиях в любом случае не получится. Это было бы возможно, если на дорогах совсем отсутствовали камни, гравий и даже песок. А пока ни один участник движения не застрахован от шального «снаряда». Впрочем, в незначительной степени снизить подобный риск все-таки можно.

Гравий и щебень

Летом сколы чаще всего появляются на дороге из щебня. Зимой — на покрытии, обработанном песком или противогололедной гранитной крошкой. В любое время года группой риска являются участки с рассыпанным гравием или тем же щебнем, где обычно ведется ремонт дорожного полотна. Чем реже ваш автомобиль будет попадать в пообные условия, тем меньше на нем будет сколов.

Но уж если вы оказались в таких обстоятельствах, лучше снизить скорость, двигаться медленно и сохранять максимальную дистанцию до впереди идущего автомобиля. Хотя и в этом случае при отсутствии разделительного ограждения велик шанс поймать камень в боковую часть авто от встречного транспорта.