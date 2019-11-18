Как ездить, чтобы свести к минимуму количество сколов на кузове машины

Предохранить свою «ласточку» от таких ранений на все сто процентов при регулярной эксплуатации в наших условиях в любом случае не получится. Это было бы возможно, если на дорогах совсем отсутствовали камни, гравий и даже песок. А пока ни один участник движения не застрахован от шального «снаряда». Впрочем, в незначительной степени снизить подобный риск все-таки можно.
Гравий и щебень
Летом сколы чаще всего появляются на дороге из щебня. Зимой — на покрытии, обработанном песком или противогололедной гранитной крошкой. В любое время года группой риска являются участки с рассыпанным гравием или тем же щебнем, где обычно ведется ремонт дорожного полотна. Чем реже ваш автомобиль будет попадать в пообные условия, тем меньше на нем будет сколов.
Но уж если вы оказались в таких обстоятельствах, лучше снизить скорость, двигаться медленно и сохранять максимальную дистанцию до впереди идущего автомобиля. Хотя и в этом случае при отсутствии разделительного ограждения велик шанс поймать камень в боковую часть авто от встречного транспорта.
Максимальная дистанция
Как бы там ни было, чтобы свести к минимуму появление сколов на кузове, максимальную дистанцию следует сохранять при движении на дорогах с любым покрытием и в любых условиях. При этом, чем меньше автомобилей будет вас обгонять, ехать рядом с вами в соседней полосе, либо следовать навстречу, тем меньше шансов получить скол. Чтобы этого добиться, следует по возможности планировать поездки в непопулярное для этого время, когда на дорогах царит минимальный траффик движения. Главное — избегать путешествий в час пик.
За фурами
Ни в коем случае нельзя пристраиваться вплотную к длинномерам, самосвалам и прочим крупногабаритным грузовикам, в шинах которых заряжен и ждет своего выстрела целый арсенал разнокалиберных «снарядов». Дистанция за таким транспортом должна быть не менее 150 метров.
Средства защиты
Одним из самых эффективных средств защиты на сегодняшний день является антигравийная пленка, которой обклеиваются наиболее уязвимые места или сразу весь кузов. Среди ее типов эксперты выделяют полиуретановое изделие, которое благодаря каучуку в своем составе отличается особой надежностью и долговечностью при эксплуатации. Такая пленка защищает ЛКП не только от сколов, но и от других вредных воздействий. Единственный недостаток этого средства — его цена: только себестоимость пленки составляет 8000 — 9000 рублей за один метр. Оклейка всего кузова в столичном автосервисе обойдется, как минимум, в 150 000 рублей.