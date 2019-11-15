Пять важных секретов по выбору автошколы

Кто бы как не выбирал подходящую автошколу — по рекомендации друзей и знакомых или по интернету — в любом случае необходимо учитывать ряд актуальных критериев.
Лицензия
Прежде всего, следует посетить страничку сайта ГИБДД, где опубликован список организаций, получивших официальное заключение полиции, разрешающее обучать людей по той или категории. Только при этом условии будущий водитель получит свидетельство государственного образца об окончании автошколы: в протвном случае «прав» не получить — ГИБДД откажет в приеме экзаменов. Желательно обратить внимание на соответствие официального адреса, указаного в документах, и места обучения. Практика показывает, что и здесь бывает подвох.
Отзывы
Конечно, следует учитывать отзывы о конкретной автошколе, но имейте в виду, что и они могут быть фейковыми. В связи с этим по возможности лучше руководствоваться живыми свидетельствами людей, которым можно доверять.
Стоимость обучения
Цена за услуги этих заведений стартует в среднем от 12 000—15 000 рублей и выше за полный курс обучения (в Москве — от 35 000—40 000), но имейте в виду, что высокий тариф вовсе не означает качество обучения. К тому же руководство некоторых организаций идет на лукавые ухищрения, например, указывая на сайте цену без учета топлива учебной машины. Так что по этому поводу лучше осведомляться заранее, а то потом уже будет поздно.
Кроме того, лучше заранее уточнить стоимость пересдачи зачета и экзамена, а также сумму оплаты за такие услуги, как предоставление машины на экзамен, дополнительные занятия на компьютере, а также сверхурочные уроки вождения с инструктором. Узнайте так же, входят ли в стоимость обучения учебные материалы, или их нужно покупать самостоятельно. Все эти разовые платежи влияют на итоговый тариф.
Автопарк
Автопарк школы также имеет большое значение для будущего водителя. По умолчанию, учебные автомобили должны быть не старше пяти лет. Оптимальный литраж мотора для стажеров — 1,2‒1,8 литра, так что обо всем этом следует узнать заранее. Некоторые автошколы предлагают машины на выбор и, конечно, это можно смело считать преимуществом заведения.
Инструкторы
Кроме того, желательно заранее узнать о стаже работы инструкторов и о возможности менять их в процессе обучения. Все-таки от взаимопонимания с преподавателями вождения напрямую зависят ваши навыки и мастерство, так что заранее обговаривайте с руководством право их выбирать.