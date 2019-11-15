Пять важных секретов по выбору автошколы

Кроме того, лучше заранее уточнить стоимость пересдачи зачета и экзамена, а также сумму оплаты за такие услуги, как предоставление машины на экзамен, дополнительные занятия на компьютере, а также сверхурочные уроки вождения с инструктором. Узнайте так же, входят ли в стоимость обучения учебные материалы, или их нужно покупать самостоятельно. Все эти разовые платежи влияют на итоговый тариф.

Автопарк

Автопарк школы также имеет большое значение для будущего водителя. По умолчанию, учебные автомобили должны быть не старше пяти лет. Оптимальный литраж мотора для стажеров — 1,2‒1,8 литра, так что обо всем этом следует узнать заранее. Некоторые автошколы предлагают машины на выбор и, конечно, это можно смело считать преимуществом заведения.

Инструкторы

Кроме того, желательно заранее узнать о стаже работы инструкторов и о возможности менять их в процессе обучения. Все-таки от взаимопонимания с преподавателями вождения напрямую зависят ваши навыки и мастерство, так что заранее обговаривайте с руководством право их выбирать.