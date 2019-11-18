5 популярных автоподстав, подстроенных мошенниками во дворах

Портал «АвтоВзгляд» отметил самые популярные способы развода автовладельцев, которые преступники используют во дворах. Имейте в виду, что едва ли не самым действенным средством борьбы с этим видом криминала остаются видеорегистраторы и уличные камеры видеонаблюдения, которые сейчас все чаще вустанавливаются в жилых зонах.

Звонок по телефону

Если водитель, перекрывший кому-то движение своим авто на парковке, традиционно оставил под лобовым стеклом номер телефона, этим вполне могут воспользоваться злоумышленники.

В один прекрасный момент позвонит незнакомец и любезно сообщит, что только он знает, где можно найти номера, только что скрученные с его автомобиля. И он с удовольствием поделится этой информацией, если автовладелец переведет «благодетелю» на его счет пару тысяч рублей. Чтобы избежать подобных звонков, следует запастись терпением и находить полноценное место парковки для машины без необходимости выставлять на всобщее обозрение свои контакты.