5 популярных автоподстав, подстроенных мошенниками во дворах

Портал «АвтоВзгляд» отметил самые популярные способы развода автовладельцев, которые преступники используют во дворах. Имейте в виду, что едва ли не самым действенным средством борьбы с этим видом криминала остаются видеорегистраторы и уличные камеры видеонаблюдения, которые сейчас все чаще вустанавливаются в жилых зонах.
Звонок по телефону
Если водитель, перекрывший кому-то движение своим авто на парковке, традиционно оставил под лобовым стеклом номер телефона, этим вполне могут воспользоваться злоумышленники.
В один прекрасный момент позвонит незнакомец и любезно сообщит, что только он знает, где можно найти номера, только что скрученные с его автомобиля. И он с удовольствием поделится этой информацией, если автовладелец переведет «благодетелю» на его счет пару тысяч рублей. Чтобы избежать подобных звонков, следует запастись терпением и находить полноценное место парковки для машины без необходимости выставлять на всобщее обозрение свои контакты.
Помощник
Не секрет, что в жилой зоне, плотно заставленной машинами, совсем не просто парковаться, и особенно трудно приходится малоопытному водителю, у которого в автомобиле нет ни парктроников, ни камеры заднего вида. Зачастую ему вызывается помочь, на первый взгляд, сердобольный и доброжелательный прохожий.
Автовладелец, всецело доверяя жестам нового друга, уверенно сдает задним ходом, и в конце концов с ходу въезжает в бампер соседнего автомобиля. «Добрый» прохожий внезапно испаряется, зато из задетой машины выходят разъяренные мужики с боксерской внешностью. Они указывают на заранее подготовленную потертость или царапину и категорически требуют немедленной расплаты. Мораль одна — в процессе парковки далеко не всегда стоит доверять незнакомцам.
Пластиковая бутылка
Еще один распространенный способ вымогательства денег у водителей благополучно перекочевал во дворы с улиц и проспектов. Речь идет о пресловутой пластиковой бутылке, брошенной в боковую или заднюю часть движущегося автомобиля. Звук ее удара имитирует легкое столкновение с припаркованной машиной.
Добропорядочный водитель, следующий по узкой дворовой дорожке между плотно припаркованными легковушками, испуганно останавливается и видит все тех же атлетически сложенных персонажей, указывающих на сломанное боковое зеркало, потертость или царапину на своем авто. Конечно, же этом случае жертву может спасти запись видеорегистратора.
Пешеход
Согласно ПДД, во дворах преимущество движения принадлежит пешеходам, и об этом хорошо осведомлены мошенники. «Джентльмены удачи» эффектно бросаются под колеса медленно движущегося авто, инсценируя ДТП с наездом на человека, и тут же им на помощь приходят как бы случайные свидетели. В результате водитель становится объектом вымогательства и шантажа, спасти от которого сможет все тот же видеорегистратор.
Выезд из двора
При выезде из двора на главную дорогу с плотным движением водитель видит, как один из автомобилей притормаживает, любезно пропуская его вперед. Довольный человек благодарит жестом незнакомца и смело пытается занять освободившееся место на проезжей части. Однако в этот момент мошенник резко жмет на газ, перекрывает ему путь, в результате чего происходит ДТП. Естественно, виноват в нем тот, кто выезжал с второстепенной дороги на главную.
Во всех описанных случаях, а главное — при любых раскладах, портал «АвтоВзгляд» настоятельно рекомендует вызывать сотрудников полиции.