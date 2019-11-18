Кто, за сколько и зачем скупает старые покрышки у автовладельцев

На «фоне» большого предложения «бэу» колес со стороны конкурентов-частников продавать вполне нормальную по своим кондициям, но не новую резину придется очень долго. Ускорить реализацию может разве что наступление сезонной сменыпокрышек: высок шанс «толкнуть» зимние шины осенью или в самом начале зимы, а летние — весной либо на старте лета. Но что делать, если нет никакого желания месяцами ждать наступления благоприятного для продажи времени?

Сразу скажем, что за вполне еще годные к употреблению покрышки можно выручить приличные деньги, не только с помощью самостоятельной интернет-торговли и сопутствующих ей сложностей в виде организации осмотра вашего «лота» потенциальными покупателями, уже упомянутого хранения и прочих возможных нюансов.

Существует целая сеть компаний, которые занимаются выкупом авторезины не ради дальнейшей утилизации, а для последующей централизованной перепродажи в своих магазинах. Представители этого бизнеса сами приезжают к пытающемуся избавиться от колес автовладельцу, оценивают их и выкупают, увозя затем на свой склад. Жестких расценок при подобном выкупе нет.