Кто, за сколько и зачем скупает старые покрышки у автовладельцев

На «фоне» большого предложения «бэу» колес со стороны конкурентов-частников продавать вполне нормальную по своим кондициям, но не новую резину придется очень долго. Ускорить реализацию может разве что наступление сезонной сменыпокрышек: высок шанс «толкнуть» зимние шины осенью или в самом начале зимы, а летние — весной либо на старте лета. Но что делать, если нет никакого желания месяцами ждать наступления благоприятного для продажи времени?
Сразу скажем, что за вполне еще годные к употреблению покрышки можно выручить приличные деньги, не только с помощью самостоятельной интернет-торговли и сопутствующих ей сложностей в виде организации осмотра вашего «лота» потенциальными покупателями, уже упомянутого хранения и прочих возможных нюансов.
Существует целая сеть компаний, которые занимаются выкупом авторезины не ради дальнейшей утилизации, а для последующей централизованной перепродажи в своих магазинах. Представители этого бизнеса сами приезжают к пытающемуся избавиться от колес автовладельцу, оценивают их и выкупают, увозя затем на свой склад. Жестких расценок при подобном выкупе нет.
Для ориентира скажем, что старая шина R13 может стоить чуть больше 1000 рублей, R15 — уже 1500 рублей, R17 — порядка 2500 рублей, а R20-R22 — свыше 5000 рублей.
Следует знать, что колеса с небольшим износом стоят дороже, чем с изрядно поездившие. В паре покрышек каждая будет стоить дороже, чем в случае продажи по одиночке. Соответственно, комплект из четырех одинаковых изделий ценится выше, чем две пары разных.
Продукция известных иностранных шинных брендов оценивается дороже, чем, например, китайского или отечественного. За «бэушки» популярных размеров от R15 до R18 скупщики дают больше денег.
Чем моложе резина, тем дороже она стоит. Большее количество сохранившихся шипов в зимней резине тоже повышает ее ценность. Следует отдавать себе отчет, в том, что скупщиков шин «с пробегом» не заинтересует товар с остаточной высотой протектора менее 5мм. Равно, как и колеса с грыжами, боковыми порезами, множественными проколами. Резина с неравномерным износом или просто дряхлые покрышки также попадает в категорию «не предлагать».
Кроме того, отремонтированные с помощью заплат или «жгута», колеса если и удастся всучить скупщикам, то только с большим дисконтом. В общем, хештег и запрос «скупка старых покрышек» — вам в помощь.