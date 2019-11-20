Как гарантированно защитить солярку от замерзания

Большинство владельцев дизельных автомобилей знает, что с наступлением холодов в бак следует заливать сезонное, так называемое зимнее дизтопливо. Речь идет о тех сортах солярки, температурные характеристики которых обеспечивают ее прокачивание в мороз по всем элементам топливного тракта, включая фильтры, насос высокого давления (ТНВД) и форсунки. Отметим, что в нашей стране даже приняты нормативные акты, согласно которым сезонное дизтопливо должно обладать определенными низкотемпературными характеристиками. В действительности же отдельные производители дизтоплива не придерживаются предписанных рекомендаций и, стремясь сэкономить, отправляют в продажу солярку, которая застывает, например, уже при −11 С.

Впрочем, слабая морозостойкость солярки — это лишь полбеды. Гораздо больше проблем, с которыми автовладелец может столкнуться зимой при использовании некачественного горючего, может принести присутствие воды в дизтопливе. И последствия от нее могут быть куда хуже, а их ликвидация — значительно затратнее. Судите сами — вода, перемешиваясь с соляркой, провоцирует активную коррозию металлических элементов топливного тракта, ухудшает работу форсунок и ТНВД, а в мороз может вызвать банальное промерзание топливопроводов.