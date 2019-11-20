Как гарантированно защитить солярку от замерзания

Большинство владельцев дизельных автомобилей знает, что с наступлением холодов в бак следует заливать сезонное, так называемое зимнее дизтопливо. Речь идет о тех сортах солярки, температурные характеристики которых обеспечивают ее прокачивание в мороз по всем элементам топливного тракта, включая фильтры, насос высокого давления (ТНВД) и форсунки. Отметим, что в нашей стране даже приняты нормативные акты, согласно которым сезонное дизтопливо должно обладать определенными низкотемпературными характеристиками. В действительности же отдельные производители дизтоплива не придерживаются предписанных рекомендаций и, стремясь сэкономить, отправляют в продажу солярку, которая застывает, например, уже при −11 С.
Впрочем, слабая морозостойкость солярки — это лишь полбеды. Гораздо больше проблем, с которыми автовладелец может столкнуться зимой при использовании некачественного горючего, может принести присутствие воды в дизтопливе. И последствия от нее могут быть куда хуже, а их ликвидация — значительно затратнее. Судите сами — вода, перемешиваясь с соляркой, провоцирует активную коррозию металлических элементов топливного тракта, ухудшает работу форсунок и ТНВД, а в мороз может вызвать банальное промерзание топливопроводов.
Так как же противостоять этим проблемам? Для начала разберемся, почему солярка застывает. Напомним, что в ее состав этого входят парафины, из которых на морозе начинают формироваться плотные сгустки (гель), которые забивают микропоры топливного фильтра и не дают дизелю завестись. Температура, при которой фильтр уже не прокачивается, называется предельной температурой фильтруемости (ПТФ). Именно ПТФ является тем температурным показателем, которому следует уделять пристальное внимание зимой.
Помните — нужная температура фильтруемости достигается с помощью депрессорной присадки (антигеля), добавляемой в бак одновременно с заправкой топливом. И тут в качестве надежного средства, которое уже 20 лет успешно продается на нашем рынке, можно рекомендовать немецкий антигель Diesel Fliess-Fit от фирмы Liqui Moly.
Успех этой присадки во многом обусловлен тем фактом, что при ее разработке в полной мере были учтены особенности российского дизтоплива. Добавление данного антигеля позволяет существенно (до −31º С) понизить температуру фильтруемости солярки. Если же говорить о таком параметре дизтоплива, как текучесть, то она при использовании Diesel Fliess-Fit будет сохраняться аж до минус 52 С! К слову, сам антигель выпускается в двух вариантах. Один, выпускаемый в виде готового продукта, рассчитан на разовую заливку в бак объемом 40—50 л. Второй вариант — Diesel Fliess-Fit с индексом «К» — это концентрат антигеля, продукт многократного использования. Он по мере необходимости добавляется в бак из расчета 25 мл присадки (один колпачок) на 25 л топлива.
Теперь что касается воды в дизтопливе. Если зимой у вас по этому поводу возникли сомнения в его качестве, то тут надо не гадать, а сразу заливать новейшую разработку от Liqui Moly — дизельную присадку комплексного действия Multifunktionsadditiv Diesel.
Это поистине уникальное средство: действуя, как антигель, оно снижает ПТФ, попутно мягко очищает топливную систему, защищает ее от коррозии, улучшает сгорание горючей смеси и, что важно, эффективно вытесняет и нейтрализует влагу.
Это качество препарата, кстати, наглядно подтвердили испытания, проведенные «Автовзглядом» нынешней осенью. По их итогам мульти-присадка от Liqui Moly безоговорочно заняла первое место среди других топливных препаратов.
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