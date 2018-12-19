Почему зимой шины на авто повредить гораздо легче, чем летом

Что ни говори, а в морозы любая непредсказуемая хворь драгоценной «ласточки», постигшая ее в дороге, переносится водителем тяжелее, чем летом. Просто потому, что холодно. Например, процесс замены колеса в теплое время года происходит куда комфортнее, чем в зимнюю стужу. Кстати, внимательные автомобилисты наверняка заметили, что в холодное время года проблемы с шинами почему-то случаются гораздо чаще.
Одно дело перекидывать «катки» в сухую теплую погоду, другое — возиться с ними, когда они грязные, да еще на холоде, в тесной одежде и, как это часто бывает, в темноте, потому что зимой световой день совсем короткий. Согласитесь — разница существенная.
Статистика свидетельствует, что чаще всего шины выходят из строя из-за различных мелких и острых предметов на дороге, внутреннего пониженного давления в ободе, а также вследствие износа резины.
Не секрет, что при низкой температуре резиновый слой становится более жестким, но даже при таких режимах качественные зимние шины от известных производителей способны сохранять свои ходовые свойства.
Однако если речь идет о бюджетных изделиях, при изготовлении которых вместо дорогих резиновых смесей использовались дешевые синтетические компоненты, то на сильном морозе они значительно теряют свою прочность и становятся более уязвимыми к механическим повреждениям.
Летом водитель в большинстве случаев легко распознает лежащий на асфальте гвоздь, арматуру или иной предмет, который может повредить шину. А на зимней дороге все это может благополучно прятаться под снегом или слякотью и ждать своего часа. Еще опаснее, если коварный сюрприз вмерз в наледь и торчит острой гранью наружу.
В этом случае вспороть покрышку может даже глубоко застрявший в толстом слое льда камень, деревяшка с заостренным краем и даже простая ледяная кочка. Перед этим не устоит даже самая качественная резина.
Кроме того, при низких температурах давление в шинах всегда неминумо снижается, из-за чего значительно усиливается их износ. Неслучайно в зимнее время рекомендуется устанавливать давление примерно на 0,2 бар выше необходимого уровня. Многие водители об этом забывают, в результате чего необратимо повреждается каркас по всей окружности боковых стенок, покрышка теряет форму и деформируется.
Особенно опасно ездить на приспущенных шинах по плохой замерзшей дороге, поскольку любая кочка или яма может спровоцировать разрыв покрышки. Если это произойдет на высокой скорости, то серьезного ДТП не избежать.
Утечка воздуха из-под шипа часто встречается, опять таки, на дешевой и некачественной зимней покрышке. Обычно такая неприятность происходит при кустарной ошиповке резины, когда отверстие для детали оказалось слишком глубоким, а сам шип закреплен в нем недостаточно плотно. Как ни крути, такие проблемы с колесами характерны только для холодного сезона.