Почему зимой шины на авто повредить гораздо легче, чем летом

Одно дело перекидывать «катки» в сухую теплую погоду, другое — возиться с ними, когда они грязные, да еще на холоде, в тесной одежде и, как это часто бывает, в темноте, потому что зимой световой день совсем короткий. Согласитесь — разница существенная.

Статистика свидетельствует, что чаще всего шины выходят из строя из-за различных мелких и острых предметов на дороге, внутреннего пониженного давления в ободе, а также вследствие износа резины.

Не секрет, что при низкой температуре резиновый слой становится более жестким, но даже при таких режимах качественные зимние шины от известных производителей способны сохранять свои ходовые свойства.