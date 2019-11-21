Почему самые приятные опции комфорта в машине могут привести к трагическим последствиям

Подогрев сидений, кондиционер или климат-контроль, дистанционный запуск двигателя — преимущества этих опций невозможно недооценить, особенно в регионах, где летом бывает жарко, а зима не только длится большую часть года, но и сопровождается сильными морозами. Однако, как известно, у медали две стороны. И у автопроизводителей принято рассказывает всегда о хорошей. Портал «АвтоВзгляд» предлагает взглянуть на привычные и удобные опции с другой — не самой лицеприятной — стороны.
Коварный подогрев
На морозе кожаные кресла выхолаживаются настолько сильно, что садясь в них без предварительного прогрева, можно «обжечься» холодом даже через штаны. А переохлаждение пятой точки, как известно, женщинам несет цистит, а мужчинам — простатит. Поэтому подогрев сидений — идеальная опция для автомобилей с кожаной обивкой сидений.
Но и злоупотреблять ею не стоит, особенно мужчинам. Доказано, что незначительное превышение комфортной для сперматозоидов температуры, равной 34—35 градусам, чревато их гибелью. Поэтому те, кто любит ездить с включенным подогревом, рискуют остаться без потомства в результате развития бесплодия. Отсюда и рекомендация — подогрев сидений нужен лишь для кратковременного использования.
Опасный климат
Пережить летнюю жару в автомобиле помогают климат-контроль или кондиционер. Охлажденный воздух дует с воздуховодов, неся в салон вожделенную прохладу. Но, как и в случае с подогревом сидений, здесь важно не переборщить. Сев в раскаленный салон, не стоит направлять все воздуховоды на себя, выставив минимальную температуру — это чревато простудой со всеми вытекающими последствиями. Более разумным шагом будет открыть двери и в течение 10—20 секунд проветрить салон. Затем завести автомобиль и выставить комфортные для человеческого организма 20—22 градуса. Когда на улице +30, перепад в 8—10 градусов будет весьма ощутимым. И, главное, не направляйте дефлекторы воздуховодов себе в лицо.
Смертельный запуск
Лучшие, они же смертельно опасные, опции для зимы — дистанционный запуск и программируемый запуск двигателя. Ford и Renault, например, давно устанавливают эти системы на свои автомобили, позволяя владельцам наслаждаться теплым прогретым салоном и экономить время на прогревании двигателя в морозы. Но если взглянуть на этот комфорт с другой стороны, то все становится не столь радужным.
Допустим, вы проглядели уровень масла в двигателе или игнорировали моргающую на панели приборов масленку. А ночью ваш мотор, согласно программе, заводился несколько раз, чем и усугубил проблему нехватки смазки или недостаточного давления масла. И это помимо того, что сами по себе частые холодные пуски не очень полезны для моторов. В результате — повышенный износ двигателя, сервис и дорогостоящий ремонт.
Но большую опасность эти опции несут для владельцев частных домов с встроенными в них гаражами. Случайное нажатие комбинации кнопок на брелоке, активирующее пуск двигателя, могут стать причиной сильного отравления выхлопными газами, а то и вовсе гибелью людей, находящихся в этот момент в доме.
…Все, что ни делают автопроизводители на поприще улучшения комфорта в автомобилях сегодня, заслуживает уважения и оваций. Однако не стоит расслабляться и полностью доверять им свою жизнь и здоровье. За безобидностью и удобством некоторых опций, могут скрываться вполне серьезные проблемы. Короче говоря, все должно быть в меру и использоваться с должным вниманием и осознанием тяжести последствий.