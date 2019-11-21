Почему самые приятные опции комфорта в машине могут привести к трагическим последствиям

Подогрев сидений, кондиционер или климат-контроль, дистанционный запуск двигателя — преимущества этих опций невозможно недооценить, особенно в регионах, где летом бывает жарко, а зима не только длится большую часть года, но и сопровождается сильными морозами. Однако, как известно, у медали две стороны. И у автопроизводителей принято рассказывает всегда о хорошей. Портал «АвтоВзгляд» предлагает взглянуть на привычные и удобные опции с другой — не самой лицеприятной — стороны.

Коварный подогрев

На морозе кожаные кресла выхолаживаются настолько сильно, что садясь в них без предварительного прогрева, можно «обжечься» холодом даже через штаны. А переохлаждение пятой точки, как известно, женщинам несет цистит, а мужчинам — простатит. Поэтому подогрев сидений — идеальная опция для автомобилей с кожаной обивкой сидений.

Но и злоупотреблять ею не стоит, особенно мужчинам. Доказано, что незначительное превышение комфортной для сперматозоидов температуры, равной 34—35 градусам, чревато их гибелью. Поэтому те, кто любит ездить с включенным подогревом, рискуют остаться без потомства в результате развития бесплодия. Отсюда и рекомендация — подогрев сидений нужен лишь для кратковременного использования.