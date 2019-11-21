Пять ошибок водителя при парковке, из-за которых страдает машина

Чем чаще новичок будет тренироваться заезжать на автомобиле в ограниченное пространство передом и задом под разными углами, тем быстрее освоит навыки безаварийного маневрирования на стоянке. Главное — на первых парах не пользоваться парктрониками и камерами заднего вида, а иначе этим умением никогда не овладеешь. Кстати, даже опытные водители, привыкшие к продвинутым опциям, зачастую теряются при их отсутствии и допускают в процессе парковки ошибки, свойственные новичкам.
Чувство габаритов машины
Не секрет, что новичкам необходимо развивать свой глазомер, чтобы уверенно чувствовать габариты автомобиля. В противном случае каждая попытка втиснуться в ограниченное пространство на стоянке грозит превратиться в экстремальное испытание. И самой распространенной проблемой даже бывалых шоферов остается ошибочный расчет траектории движения авто между ближайшими объектами. Обычно это происходит, когда при выезде задним ходом с перпендикулярной парковки неправильно определен угол поворота.
Если соседние машины припаркованы слишком близко, то водитель во время движения кормой вперед должен тщательно контролировать пространство одновременно спереди, сбоку и сзади.
Зачастую маневр кончается потертостью, царапиной или вмятиной. Как уже сказано выше, решить эту проблему можно только путем упорных тренировок.
Параллельная парковка к бордюру
Далеко не все умеют правильно парковаться параллельно бордюру. «Правильно» — это значит не совсем в притирку, но в то же время и не на расстоянии метра от него. В первом случае выше шансы, что выпирающую из общей колонны машину заденет проезжающий транспорт. Во втором водитель рискует в процессе парковки повредить боковую часть шины о бордюрный камень. Увы, многие автовладельцы, стараясь как можно плотнее прижаться к поребрику, нещадно царапают резину и диски, и это довольно распространенное явление. А ведь чаще всего покрышки с порванной боковиной восстановлению уже не подлежат. Что касается опытных водителей, то многие из них легко и с первого раза заруливают на параллельную парковку, оставляя между колесами и бордюром приблизительно 5—10 см.
Передний обвес
Автомобили с небольшим дорожным просветом и низким передним обвесом при перпендикулярной парковке капотом вперед всегда рискуют «оседлать» даже не самый высокий бордюр, и начинающие водители должны всегда это учитывать.
Иначе в лучшем случае на нижней части «юбки» останутся царапины, а в худшем, если машина плотно загружена и крепко прижата к бордюру, есть шанс частично сорвать бампер. Так что на низких седанах, хетчбэках и универсалах парковаться слишком близко к препятствию не стоит.
Крутить руль на месте
Портал «АвтоВзгляд» уже предупреждал водителей, эксплуатирующих шипованную резину, что чем больше они будут крутить руль на асфальте в неподвижной машине, тем сильнее рискуют потерять шипы. К тому же при таких действиях повышается нагрузка на рулевую тягу и увеличивается износ шин. Поэтому лучше стараться в процессе парковки орудовать штурвалом только во время движения.
Включать заднюю скорость при движении
Еще одна распространенная ошибка владельцев машин с автоматической коробкой передач — включать при парковке заднюю скорость в момент, когда авто еще по инерции катится вперед. Также не менее опасно переводить селектор трансмиссии в положение Drive на заднем ходу.
Даже если речь идет о совсем медленном движении автомобиля, все равно это увеличивает износ механизмов коробки передач. Так что при смене направления движения следует в обязательном порядке машину полностью останавливать.