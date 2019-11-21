Пять ошибок водителя при парковке, из-за которых страдает машина

Чем чаще новичок будет тренироваться заезжать на автомобиле в ограниченное пространство передом и задом под разными углами, тем быстрее освоит навыки безаварийного маневрирования на стоянке. Главное — на первых парах не пользоваться парктрониками и камерами заднего вида, а иначе этим умением никогда не овладеешь. Кстати, даже опытные водители, привыкшие к продвинутым опциям, зачастую теряются при их отсутствии и допускают в процессе парковки ошибки, свойственные новичкам.

Чувство габаритов машины

Не секрет, что новичкам необходимо развивать свой глазомер, чтобы уверенно чувствовать габариты автомобиля. В противном случае каждая попытка втиснуться в ограниченное пространство на стоянке грозит превратиться в экстремальное испытание. И самой распространенной проблемой даже бывалых шоферов остается ошибочный расчет траектории движения авто между ближайшими объектами. Обычно это происходит, когда при выезде задним ходом с перпендикулярной парковки неправильно определен угол поворота.

Если соседние машины припаркованы слишком близко, то водитель во время движения кормой вперед должен тщательно контролировать пространство одновременно спереди, сбоку и сзади.