3 функции рециркуляции воздуха в салоне авто, которыми мало, кто пользуется, а зря

В летний зной и в зимние морозы нас спасают климатическая установка или кондиционер. Когда холодно, мы делаем теплее, выкручивая тумблер терморегулятора в красную зону. Когда жарко — торопимся побыстрее остудить разогретый воздух салона, установив в салоне минимальную температуру. Вроде все понятно. Но для чего нужна эта странная кнопка «рециркуляции воздуха в салоне»?

В своей массе водители используют кнопку рециркуляции, как средство борьбы с неприятными запахами. Проезжаете ли вы мимо свалки, или догнали чадящий сизым вонючим дымом грузовик, эта кнопка прикроет заслонку внешней приточной вентиляции, и никаких вам неприятных запахов. Главное, успеть сделать это заранее, чтобы система не успела «вдохнуть» в салон вашего автомобиля эти «ароматы».

Однако мало, кто использует эту кнопку, простаивая в пробках, где воздух явно отличается по своему качественному составу от горного. Так, например, учеными было доказано, что использование кнопки рециркуляции на оживленных или пробочных участках дорог, может снизить уровень вредного воздействия загрязненного воздуха на водителя на 20%.

Да, проехать всю пробку в режиме рециркуляции будет сложно — со временем стекла могут начать запотевать, да и воздух в салоне стоит иногда обновлять. И, тем не менее, рециркуляция вкупе с салонными фильтрами — хорошее средство борьбы с вредной составляющей выхлопных газов.