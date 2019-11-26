3 причины, по которым в дизельных авто необходимо использовать антигель

Так, например, для большинства автовладельцев остается за кадром тот факт, что ключевое значение имеет температура фильтруемости, а не температура застывания дизтоплива. Дело в том, что с понижением температуры окружающей среды в топливе начинают образовываться кристаллы парафинов. В том, случае, если в топливо не добавить депрессорную присадку, образуются парафиновые агломераты — комки кристаллов парафинов, если говорить просто. При достижении ими размеров пор топливного фильтра, они забивают фильтр и топливо перестает поступать в двигатель автомобиля. В результате автомобиль глохнет или вовсе не заводится.
Нельзя забывать и о том, что экологические требования к топливу вынуждают нефтеперерабатывающие заводы снижать в нем количество серы. Это в свою очередь сказывается на смазывающей способности дизтоплива. Недостаток смазки в топливе может вывести агрегат из строя или привести к дорогостоящему ремонту. Именно по этому так важно, чтобы современный антигель имел в составе смазывающие добавки. Антигели, в составе которых они отсутствуют, при добавлении в дизтопливо, как правило, еще больше снижают его смазывающие свойства.
Наконец, при вынужденном простое дизельного автомобиля или при хранении дизтоплива, кристаллы парафинов оседают на дне топливного бака, что приводит к расслаиванию топлива. На таком дизтопливе двигатель автомобиля работает нестабильно.
Поэтому важным нюансом при выборе антигеля является содержание в его составе диспергирующих компонентов, позволяющих поддерживать кристаллы парафинов во взвешенном состоянии и предотвращать тем самым расслаивание топлива. Кстати сказать, при использовании антигеля важно знать и о некоторых нюансах его применения.
Скажем, некоторые антигели при добавлении в дизтопливо в дозировке, превышающей дозировку рекомендованную производителем, способны ухудшать низкотемпературные свойства топлива. При использовании таких антигелей важно четко следовать инструкции производителя.
Кроме того, Большинство антигелей при хранении при отрицательных температурах замерзают в таре уже при −5 °С. После размораживания жидкость, как правило, сохраняет свои свойства. Данная особенность связана с тем, что температура застывания антигеля в чистом виде, без добавления в дизтопливо, гораздо выше температуры замерзания самого топлива.
Например, антигель от ASTROhim славится своими низкотемпературными свойствами, позволяя эффективно предотвращать рост кристаллов парафинов и их слипание в агломераты. Присадку отличает удобная дозировка, ведь в ассортименте производителя можно встретить флаконы, рассчитанные как на небольшой объем топлива 30 или 60 л, так и на баки объемом 120, 250, 500 л, а также упаковки, рассчитанные на 2000 и 9000 л топлива. При этом присадка никак не ухудшает низкотемпературные свойства топлива и не вредит топливной системе при ее передозировке, ведь она разработана на основе немецкого сырья BASF.
Кроме того, в присадке содержатся диспергаторы — вещества, препятствующие оседанию кристаллов парафинов на дно при хранении и предотвращающие расслаивание топлива, а также смазывающие компоненты, которые продлевают срок эксплуатации дизельного оборудования, предотвращая выход из строя из-за низкой смазывающей функции топлива.