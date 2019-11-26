3 причины, по которым в дизельных авто необходимо использовать антигель

Так, например, для большинства автовладельцев остается за кадром тот факт, что ключевое значение имеет температура фильтруемости, а не температура застывания дизтоплива. Дело в том, что с понижением температуры окружающей среды в топливе начинают образовываться кристаллы парафинов. В том, случае, если в топливо не добавить депрессорную присадку, образуются парафиновые агломераты — комки кристаллов парафинов, если говорить просто. При достижении ими размеров пор топливного фильтра, они забивают фильтр и топливо перестает поступать в двигатель автомобиля. В результате автомобиль глохнет или вовсе не заводится.

Нельзя забывать и о том, что экологические требования к топливу вынуждают нефтеперерабатывающие заводы снижать в нем количество серы. Это в свою очередь сказывается на смазывающей способности дизтоплива. Недостаток смазки в топливе может вывести агрегат из строя или привести к дорогостоящему ремонту. Именно по этому так важно, чтобы современный антигель имел в составе смазывающие добавки. Антигели, в составе которых они отсутствуют, при добавлении в дизтопливо, как правило, еще больше снижают его смазывающие свойства.

Наконец, при вынужденном простое дизельного автомобиля или при хранении дизтоплива, кристаллы парафинов оседают на дне топливного бака, что приводит к расслаиванию топлива. На таком дизтопливе двигатель автомобиля работает нестабильно.