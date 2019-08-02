Пять дизельных кроссоверов и внедорожников дешевле 800 000 рублей

Renault Duster

Цена на пятилетний дизельный «Дастер» на вторичке стартует от 500 000 рублей. Причем можно выбрать полноприводные кроссоверы с 1,5-литровым мотором в двух вариантах мощности — 90 и 109 л. с. Мало того, за 700 000 — 800 000 рублей доступны двухлетние экземпляры 2017 года выпуска.

Все версии оснащены механической шестиступенчатой коробкой передач. Объем багажника у французской модели составляет 408/1570 л, а разгон до 100 км в час в смешанном цикле по паспорту равен всего 5,3 литрам.