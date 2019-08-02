Пять дизельных кроссоверов и внедорожников дешевле 800 000 рублей

Объем вторичного рынка легковых автомобилей, оснащенных дизельными моторами, по итогам пяти месяцев текущего года составил около 120 000 единиц. И это на 1,4% больше, чем за аналогичный период 2018-го. Особенно высок спрос на такие машины в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, а также на Дальнем Востоке. Портал «АвтоВзгляд» отметил самые дешевые кроссоверы на тяжелом топливе не старше 2014 года выпуска.
Выбрать на вторичном рынке дизельный паркетник в приличном техническом состоянии не дороже 800 000 рублей, большой проблемы не представляет.
Неудивительно, что самый ходовой товар в этой категории — это старый добрый Renault Duster, который по-прежнему пользуется огромной популярностью у наших соотечественников, занимая в рейтинге вторую строчку после Hyundai Creta. Напомним, что до прихода в Россию этого «корейца», «француз» долгое время был абсолютным лидером российского рынка в сегменте SUV.
Renault Duster
Цена на пятилетний дизельный «Дастер» на вторичке стартует от 500 000 рублей. Причем можно выбрать полноприводные кроссоверы с 1,5-литровым мотором в двух вариантах мощности — 90 и 109 л. с. Мало того, за 700 000 — 800 000 рублей доступны двухлетние экземпляры 2017 года выпуска.
Все версии оснащены механической шестиступенчатой коробкой передач. Объем багажника у французской модели составляет 408/1570 л, а разгон до 100 км в час в смешанном цикле по паспорту равен всего 5,3 литрам.
Следующим по популярности и по количеству предложений участником нашего рейтинга оказался китайский рамный внедорожник Great Wall Hover H5. Цены на пятилетние экземпляры стартуют также от 500 000 рублей.
Речь идет о полноприводных машинах с 2-литровым турбодизелем мощностью 143 л. с., при этом можно выбрать либо пятиступенчатую механическую коробку передач, либо четырехступенчатый «автомат». Напомним, что «китаец» порадует огромным багажником объемом 810/2074 л, а его средний расход топлива составляет 8,4 л на «сотню».
УАЗ «Патриот»
Не обошлось в нашем списке без представителя отечественного автопрома. Ульяновский внедорожник УАЗ «Патриот» не старше пятилетнего возраста доступен на вторичке как минимум за 400 000 рублей.
За эти деньги можно приобрести полноприводный автомобиль 2014 года выпуска, оснащенный 2,2-литровым дизельным агрегатом мощностью 114 л. с. Объем багажника у внедорожника равен 1200/1850 л, а в загородном цикле «Патриот» «просит» 9,5 литров солярки.
Корейская модель SsangYong Actyon 2014 года выпуска продается минимум за 600 000 рублей. В отличие от предшествующих вариантов, этот автомобиль можно выбрать как с передним, так и с полным приводом.
Actyon заряжен 2-литровым турбодизелем мощностью 249 л. с., который работает в паре как шестискоростной «механикой», так и с шестидиапазонным «автоматом». Грузовой отсек короссовера вмещает всего 486 л, а смешанный расход топлива составляет 6 литров на сто километров.
SsangYong Kyron
Замыкает пятерку самых доступных дизельных SUV не старше 2014 года выпуска — еще один представитель компании SsangYong — внедорожник Kyron. Эта модель в указанной категории обойдется как минимум в 600 000 рублей.
Она укомплектована 2-литровым мотором мощностью 141 л. с., а вот тип коробки можно выбрать — либо пятиступенчатую «механику», либо шестиступенчатый «автомат». Объем багажника равен 625 л, а расход топлива на «сотню» составляет 7,7литров.