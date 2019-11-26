Как и почему от езды с малым количеством топлива в баке убивается мотор

Начать стоит с предыстории: давным-давно доказано, что малое количество топлива в баке пагубно влияет на бензонасос. Дело в том, что прибор охлаждается только одним способом — топливом — и быстро приходит в негодность, если регулярно гонять его на малом количестве жидкости. Этот довод убеждает лишь малую толику водителей, а все остальные отговариваются малой ценой детали и продолжают ездить «на лампе» в ежедневном режиме.

Во-первых, бензонасос на современный авто стоит недешево, а некоторые модели требуют замену всей колбы, что обойдется еще дороже. Поэтому прежде, чем выносить вердикт и продолжать эксплуатировать пагубную привычку, лучше самостоятельно проверить стоимость детали и методики ее замены. «Колхоз» — последнее, что может себе позволить владелец новой машины.

Но бензонасос — это лишь цветочки. Ягодки начинаются потом. Топливная помпа не умирает мгновенно, но со временем начинает давать двигателю топливо под меньшим давлением. В результате топливная смесь в цилиндрах оказывается обедненной, «мозги» — электронный блок управления двигателем — начинает перестраиваться под работу при новых условиях.

Результатом такой деятельности становятся прогоревшие клапана: они просто трескаются и разваливаются на лепестки, компрессия падает, мотор начинает зверски детонировать, разрушая сам себя. Страдают седла клапанов и даже поршни. Если вовремя не поставить диагноз, есть шанс заплатить за большую переборку или полную замену силового агрегата.