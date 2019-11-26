Как и почему от езды с малым количеством топлива в баке убивается мотор

Фото: АвтоВзгляд
Все знают, что ездить с пустым баком плохо — сгорит бензонасос. Об этом писали сотни раз, но «воз и ныне там». Россия, как и все постсоветское пространство, продолжает ездить на горящей топливной лампе. Увы, такой подход не закончится одной только заменой топливной помпы. Дела обстоят много хуже.

Начать стоит с предыстории: давным-давно доказано, что малое количество топлива в баке пагубно влияет на бензонасос. Дело в том, что прибор охлаждается только одним способом — топливом — и быстро приходит в негодность, если регулярно гонять его на малом количестве жидкости. Этот довод убеждает лишь малую толику водителей, а все остальные отговариваются малой ценой детали и продолжают ездить «на лампе» в ежедневном режиме.

Во-первых, бензонасос на современный авто стоит недешево, а некоторые модели требуют замену всей колбы, что обойдется еще дороже. Поэтому прежде, чем выносить вердикт и продолжать эксплуатировать пагубную привычку, лучше самостоятельно проверить стоимость детали и методики ее замены. «Колхоз» — последнее, что может себе позволить владелец новой машины.

Но бензонасос — это лишь цветочки. Ягодки начинаются потом. Топливная помпа не умирает мгновенно, но со временем начинает давать двигателю топливо под меньшим давлением. В результате топливная смесь в цилиндрах оказывается обедненной, «мозги» — электронный блок управления двигателем — начинает перестраиваться под работу при новых условиях.

Результатом такой деятельности становятся прогоревшие клапана: они просто трескаются и разваливаются на лепестки, компрессия падает, мотор начинает зверски детонировать, разрушая сам себя. Страдают седла клапанов и даже поршни. Если вовремя не поставить диагноз, есть шанс заплатить за большую переборку или полную замену силового агрегата.

Фото: АвтоВзгляд

Еще одним важным элементом топливной системы современного авто является фильтр: любители сэкономить смотрят исключительно на цену и фактор «подойдет — не подойдет». Иначе говоря, на обертку, забывая, что у конфеты самое важное внутри. На качественных «расходниках» пропускная способность выбита на корпусе, ее невозможно не заметить.

А вот если поставить китайскую подделку, то вероятность, что перед вами «пустышка» или фильтр с меньшей пропускной способностью — высока. Результатом станет тот же синдром, что и при помирающем бензонасосе. Или при постоянной езде с недостатком горючего в баке.

Постоянные всхлипы насчет хрупких современных автомобилей чаще прочего основаны на неумении и незнании их хозяев, на нежелании разбираться и переучиваться. То, что прощали «Жигули» и «Москвичи», сегодня, увы, недопустимо. Чтобы «железный конь» прослужил долго и не обременял кошелек, нужно грамотно подходить к его обслуживанию и содержанию.

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26 ноября 2019
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