5 машин, которые заставят владельца постоянно краснеть от стыда

От названия автомобиля зависит, будет он пользоваться спросом в той или иной стране или его ждет полный провал. Ведь слова и выражения, безобидно звучащие на одном языке, могут воспринять неоднозначно, вульгарно и даже оскорбительно на другом. Портал «АвтоВзгляд» выбрал автомобили, чьи названия можно понять двояко. Среди них и наши марки.
Перед тем как явить миру очередное четырехколесное чудо техники, над его названием бьются маркетологи. Собирают фокус-группы, проводят исследования. Но и такой колоссальный труд под час приносит разочарования.
Дело в том, что один и тоже автомобиль продают на рынках многих стран. А у каждой страны есть свои языковые и культурные особенности. И они часто не совпадают. Поэтому нередки конфузы. Вот примеры.
Ferrari 488 Pista
Это самый быстрый итальянский спорткар. За спиной водителя работает V-образная «восьмерка» мощностью 720 л. с. Обладать такой машиной мечтают многие. Но издевательства со стороны большинства наших сограждан владельцу такого снаряда гарантированы.
А все потому, что с итальянского слово Pista означает «трасса», а вот по-русски его можно понимать неоднозначно. Особенно, поставив ударение на последний слог.
Вазовский минивен выпускали с 1998 по 2006 год. Всего было собрано порядка 8 000 автомобилей. Первый в истории российского автомобилестроения минивен ыстро нарекли «Последней надеждой». Основная причина заключалась в том, что автомобиль был крайне низкого качества и часто ломался.
Волжский автозавод и сам был от него не в восторге. Потому снял «Надежду» с производства, хотя на ее базе планировали выпуск нескольких модификаций — пикап, развозной фургон и такси.
Жигули
Это сейчас отечественная классика становится легендой. «Копейки» и «Шестерки» реставрируют и доводят до идеального состояния. Но ведь эти же машины раньше много ругали из-за качества сборки и ненадежности. Потому названия превратились в «копье» и «шаха».
Продавали классику и за границу. Там от местных острословов ей тоже досталось. Британцы нарекли автомобиль Shitgoolie. Где Shit переводится как «гадить». По-венгерски марка произносится, как «Щикули», а это грубое ругательство. Во Франции «Жигули» созвучно слову «Жигало». Для французов оно обидное.
Suzuki Escudo
Первое поколение компактного кроссовера увидело свет в 1988 году в Японии. Экземпляры, которые стали попадать к нам острословы обзывали «Паскуда». В Испании производство модели наладили на заводе Santana. После рестайлинга, который провели в 2005 году название Escudo поменяли на Santana. Неудивительно, что некоторые испанцы нарекли автомобиль «Сатаной». Возвращаясь к нашему рынку должны сказать, что название Escudo уже забыто. Потому как кроссовер четвертого поколения носит имя Vitara.
BMW X3
В лихие 90-годы буквы на эмблеме BMW читали, как «Боевая Машина Вымогателей», поскольку различные криминальные личности уважали эти баварские машины. Позже, стали издеваться и над кроссовером X3, чье первое поколение появилось в 2003 году. Английскую букву X произносили, как русскую «ха». А цифру 3 изменили на букву «зэ». Таким образом получалось обидное сокращение «Х. З».