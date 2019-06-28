5 машин, которые заставят владельца постоянно краснеть от стыда

Lada 2120 «Надежда»

Вазовский минивен выпускали с 1998 по 2006 год. Всего было собрано порядка 8 000 автомобилей. Первый в истории российского автомобилестроения минивен ыстро нарекли «Последней надеждой». Основная причина заключалась в том, что автомобиль был крайне низкого качества и часто ломался.

Волжский автозавод и сам был от него не в восторге. Потому снял «Надежду» с производства, хотя на ее базе планировали выпуск нескольких модификаций — пикап, развозной фургон и такси.

Жигули

Это сейчас отечественная классика становится легендой. «Копейки» и «Шестерки» реставрируют и доводят до идеального состояния. Но ведь эти же машины раньше много ругали из-за качества сборки и ненадежности. Потому названия превратились в «копье» и «шаха».

Продавали классику и за границу. Там от местных острословов ей тоже досталось. Британцы нарекли автомобиль Shitgoolie. Где Shit переводится как «гадить». По-венгерски марка произносится, как «Щикули», а это грубое ругательство. Во Франции «Жигули» созвучно слову «Жигало». Для французов оно обидное.