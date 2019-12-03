Почему не стоит держать автомобиль в гараже зимой

Когда продавец говорит, что его машина гаражного хранения — то это первое, что должно вызвать подозрение у покупателя. И дело здесь не в том, что вас могут обманывать. Просто автомобиль, как и любой другой продукт, сохраняет свой товарный вид в том числе и при правильном хранении. А так как гараж гаражу — рознь, то состояние у автомобилей гаражного хранения может быть разным.
Современные подземные паркинги не только отапливаются, но и оборудованы мощной приточной и вытяжной вентиляцией, которая круглые сутки прогоняет большие потоки воздушных масс, не давая скапливаться в помещении влаге, образовываться конденсату и плесени. Чего все-таки не скажешь о большинстве гаражных кооперативов. Да, в них есть вентиляция. Но чаще всего — это лишь ее неработающее подобие. Количество воздухопроводов тут обычно не соблюдено, а если и соблюдено, то некоторые автовладельцы их заделывают, чтобы было теплее.
В зимний период автомобиль, как правило, заезжает в гараж грязным и мокрым, с глыбами льда и снега на брызговиках и в колесных арках. Горячий двигатель начинает разогревать воздух в гараже, благодаря чему вся эта снежная каша оказывается на полу. В итоге и без того влажный воздух становится еще более влажным. Образуется конденсат, оседающий на стенах и потолке гаража и, конечно же, на автомобиле. Который, ко всему прочему, покрыт ядовитой пленкой реагентов. Добавьте сюда погреб, который не герметичен — оттуда в помещение гаража так же поступает влага. Все это — идеальная среда для образования коррозии.
А потому когда вас уверяют, что автомобиль хранился исключительно в гараже, стоит уточнить, что это был за гараж, как у него с вентиляцией и при лбом ответе все же более тщательно исследовать кузов и другие детали транспортного средства.
При хранении же автомобиля на улице таких проблем не возникает. Правда, кто-то всегда может запустить в него яйцо, ударить клюшкой и поцарапать коляской.