Почему не стоит держать автомобиль в гараже зимой

Когда продавец говорит, что его машина гаражного хранения — то это первое, что должно вызвать подозрение у покупателя. И дело здесь не в том, что вас могут обманывать. Просто автомобиль, как и любой другой продукт, сохраняет свой товарный вид в том числе и при правильном хранении. А так как гараж гаражу — рознь, то состояние у автомобилей гаражного хранения может быть разным.

Современные подземные паркинги не только отапливаются, но и оборудованы мощной приточной и вытяжной вентиляцией, которая круглые сутки прогоняет большие потоки воздушных масс, не давая скапливаться в помещении влаге, образовываться конденсату и плесени. Чего все-таки не скажешь о большинстве гаражных кооперативов. Да, в них есть вентиляция. Но чаще всего — это лишь ее неработающее подобие. Количество воздухопроводов тут обычно не соблюдено, а если и соблюдено, то некоторые автовладельцы их заделывают, чтобы было теплее.