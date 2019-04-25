Как гарантированно не поцарапать кузов авто, заезжая в гараж

В некоторые «ракушки» автомобиль едва помещается сам, а ведь из него еще нужно как-то выбраться водителю. И вот здесь на сцену выходит главный минус — опасность ударить дверью о метал гаража.

И, поверьте, при всей своей аккуратности, вы, рано или поздно, это сделаете. И сделаете еще много раз — просто не успеете поймать дверь, или она вырвется у вас из рук, а может, разговаривая по телефону, забудетесь и откроете дверь с размаху.

Результат — в лучшем случае скол на кромке двери, а в худшем — глубокая царапина. Для решения этой проблемы, с которой, кстати, автомобилисты сталкиваются и в обычных гаражах, у нас есть простой и дешевый лайфхак.

Для этого вам понадобится аквапалка (вспененная лапша) — вспененная трубка для обучения плаванию детей или такой же по форме и содержанию утеплитель для труб. Далее разрезаете трубку пополам вдоль и, оставшиеся у вас в руках половинки прикручиваете к стенкам «ракушки» или гаража на уровне того места, где ваша дверь соприкасается со стеной.