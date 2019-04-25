Как гарантированно не поцарапать кузов авто, заезжая в гараж

Фото: АвтоВзгляд
В Москве гаражи-ракушки себя изжили. Но в регионах, да и по области их еще хватает. Плюсов у таких гаражей много: относительная компактность, дешевизна (экземпляр «Бэу» можно приобрести в районе 10 000 рублей), быстрота установки. Однако есть и минус — теснота.
Лика Затворная

В некоторые «ракушки» автомобиль едва помещается сам, а ведь из него еще нужно как-то выбраться водителю. И вот здесь на сцену выходит главный минус — опасность ударить дверью о метал гаража.

И, поверьте, при всей своей аккуратности, вы, рано или поздно, это сделаете. И сделаете еще много раз — просто не успеете поймать дверь, или она вырвется у вас из рук, а может, разговаривая по телефону, забудетесь и откроете дверь с размаху.

Результат — в лучшем случае скол на кромке двери, а в худшем — глубокая царапина. Для решения этой проблемы, с которой, кстати, автомобилисты сталкиваются и в обычных гаражах, у нас есть простой и дешевый лайфхак.

Для этого вам понадобится аквапалка (вспененная лапша) — вспененная трубка для обучения плаванию детей или такой же по форме и содержанию утеплитель для труб. Далее разрезаете трубку пополам вдоль и, оставшиеся у вас в руках половинки прикручиваете к стенкам «ракушки» или гаража на уровне того места, где ваша дверь соприкасается со стеной.

  • familyhandyman.com
  • familyhandyman.com

Шурупы вкрутите чуть глубже, чтобы их «шляпки» были закрыты вспененным материалом или старайтесь вкрутить их так, чтобы они не попали в область соприкосновения с дверью.

Чтобы еще более защитить лакокрасочное покрытие вашего автомобиля от случайностей, трубки можно не резать, а прикручивать целиком. Так импровизированный демпфер получиться более мягким и, к тому же, сможет смягчить удар о стену даже тяжелой дверью большого внедорожника.

Такую же трубку стоит повесить и на то место, где в потолок или в любую другую конструкцию на потолке упирается крышка багажника вашего автомобиля.

Кстати, эти же штуковины можно использовать и на багажнике автомобиля, когда потребуется перевезти что-то металлическое, дабы не поцарапать и не испортить внешний вид багажника.

парковка, безопасность дорожного движения, автосервис, ремонт, дорога, лайфхак
25 апреля 2019
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