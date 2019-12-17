Почему нельзя ездить на машине, если потеряны ступичные колпачки на литых дисках

Дело в том, что ступичные колпачки должны закрывать ступицу от прямого попадания дорожной соли и грязи: узел не обязан быть герметичным, ничего смертельного от попадания туда воды, песка и земли не произойдет. Но регулярная езда с открытой ступицей приведет к ускорению процессов коррозии.

Если колпак утерян, то ступица мгновенно забьется всеми «радостями» нашей русской дороги: земля, соль и снег зимой. Ржавчина появится мгновенно, поэтому, заметив потерю, нужно вычистить образовавшуюся полость и обработать открытый участок ступицы защитным составом. Густой смазкой, мовилем или отработкой, если уж совсем ничего под рукой не оказалось. Так можно сберечь не только крепление ступицы, но и собственные силы: если гайка приржавеет, ее придется срезать или высверливать. В лучшем случае — нагревать до красна.

Одним словом, колпачок все же нужен. В случае утери лучше приобрести новый — в автомагазинах за него попросят от 100 рублей за универсальный до 1000 рублей за оригинальный, а если подходящего не найдется, то можно самостоятельно сделать замену из донышка алюминиевой банки. Немного терпения — и отличное решение готово.