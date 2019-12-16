Простые истины, чтобы отказаться от покупки машины дороже миллиона рублей

Мы взглянули на ситуацию со стороны обычного автолюбителя, который каждый день ездит на работу, вечером заезжает в магазин, а в выходные выбирается с семьей в торговый центр, на прогулку или на дачу. В среднем такой человек проводит за рулем три-четыре часа в сутки, а остальные 20 часов машина простаивает. Зачем при таком режиме покупать дорогой автомобиль, когда все его преимущества даже не успеваешь толком прочувствовать? Таксистов, бизнесменов и прочих мы в счет не берем, потому что для них автомобиль — рабочий инструмент, а не просто средство передвижения.
Не секрет, что, чем дороже транспортное средство, тем больше придется тратиться на его техническое обслуживание. А поскольку доходы населения перестали расти давно и упорно, учитывать этот момент нужно обязательно. Мы уже не говорим про потерю стоимости, ведь обычно более престижная машина дешевеет сильнее, чем бюджетная. И даже если беречь ее как зеницу ока и стараться ездить как можно реже — это не поможет. Мало того: зачем в таком случае вообще нужно было покупать автомобиль, ведь он создавался для езды, а не для стоянки? Кстати, посмотрите ради интереса, сколько автомобилей остается в вашем дворе в рабочее время.
С учетом всего сказанного, гораздо разумнее приобретать недорогую машину до одного миллиона рублей, которая будет помогать перемещаться из точки «А» в точку «Б» не хуже машины за два миллиона. Тем более, что сегодня многие «бюджетники» предлагают ряд опций, больше характерных для премиум-сегмента. Да и с точки зрения надежности ничем не хуже. А сэкономленные средства вложить в недвижимость или кусочек загородной земли. В отличие от «железяк на колесах», на эти вещи можно любоваться без особого вреда для их стоимости.
Но как быть тем, кто хочет хотя бы иногда ощущать все прелести дорогого автомобиля? Ответ прост: пользуйтесь арендой или каршерингом. Решайте основные задачи на собственной «рабочей лошадке» и не беспокойтесь о лишних тратах, а для души время от времени берите что-нибудь напрокат. С этими машинами не нужно думать ни об их обслуживании, ни о дорогущей страховке, ни о продаже в будущем. А самое приятное — вам не придется ограничиваться одной моделью. Сначала опробовали одну, потом другую. И жена наверняка не будет против такого разнообразия в вашей личной жизни…