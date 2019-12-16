Простые истины, чтобы отказаться от покупки машины дороже миллиона рублей

Мы взглянули на ситуацию со стороны обычного автолюбителя, который каждый день ездит на работу, вечером заезжает в магазин, а в выходные выбирается с семьей в торговый центр, на прогулку или на дачу. В среднем такой человек проводит за рулем три-четыре часа в сутки, а остальные 20 часов машина простаивает. Зачем при таком режиме покупать дорогой автомобиль, когда все его преимущества даже не успеваешь толком прочувствовать? Таксистов, бизнесменов и прочих мы в счет не берем, потому что для них автомобиль — рабочий инструмент, а не просто средство передвижения.

Не секрет, что, чем дороже транспортное средство, тем больше придется тратиться на его техническое обслуживание. А поскольку доходы населения перестали расти давно и упорно, учитывать этот момент нужно обязательно. Мы уже не говорим про потерю стоимости, ведь обычно более престижная машина дешевеет сильнее, чем бюджетная. И даже если беречь ее как зеницу ока и стараться ездить как можно реже — это не поможет. Мало того: зачем в таком случае вообще нужно было покупать автомобиль, ведь он создавался для езды, а не для стоянки? Кстати, посмотрите ради интереса, сколько автомобилей остается в вашем дворе в рабочее время.