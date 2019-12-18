Почему шипованная резина становится бесполезной на льду и в снегу

Мало кто из огромной армии городских водителей, предпочитающих шипованные зимние колеса, по-настоящему осознает, что никаких осязаемых плюсов от своего выбора не получает. Внешний вид резины, демонстрирующей ровные ряды крепко сидящих в своих гнездах шипов, абсолютно ничего не говорит о ее эффективности на реальном льду.

Дело в том, что металлические шипы имеют свойство не только вылетать из колеса, но и стачиваться, оставаясь на своем месте. И при «грамотном» подходе превратить шипы своей резины в бутафорию, можно всего за пару зимних сезонов. Например, если вы живете в большом городе и любите как следует прохватить по чистому асфальту, либо частенько «мотаетесь» зимой на дальние расстояния по скоростному шоссе. Не менее сильно изнашиваются шипы на машине под управлением водителя, чей стиль вождения включает частые и резкие торможения и разгоны: пробуксовка колес на твердом покрытии тоже способствует ускоренному стачиванию шипов об асфальт. Ну, и третья причина затупления шипов — экономия при покупке колеса. Бюджетная резина оснащается не менее бюджетными шипами, изготовленными из дешевого мягкого металла.

Но какими бы ни были причины потери шипами своей остроты и, соответственно, «цепкости», результат один — они перестают справляться со своей основной задачей − удержанием машины на обледенелой дороге.