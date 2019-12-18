Почему шипованная резина становится бесполезной на льду и в снегу

Мало кто из огромной армии городских водителей, предпочитающих шипованные зимние колеса, по-настоящему осознает, что никаких осязаемых плюсов от своего выбора не получает. Внешний вид резины, демонстрирующей ровные ряды крепко сидящих в своих гнездах шипов, абсолютно ничего не говорит о ее эффективности на реальном льду.
Дело в том, что металлические шипы имеют свойство не только вылетать из колеса, но и стачиваться, оставаясь на своем месте. И при «грамотном» подходе превратить шипы своей резины в бутафорию, можно всего за пару зимних сезонов. Например, если вы живете в большом городе и любите как следует прохватить по чистому асфальту, либо частенько «мотаетесь» зимой на дальние расстояния по скоростному шоссе. Не менее сильно изнашиваются шипы на машине под управлением водителя, чей стиль вождения включает частые и резкие торможения и разгоны: пробуксовка колес на твердом покрытии тоже способствует ускоренному стачиванию шипов об асфальт. Ну, и третья причина затупления шипов — экономия при покупке колеса. Бюджетная резина оснащается не менее бюджетными шипами, изготовленными из дешевого мягкого металла.
Но какими бы ни были причины потери шипами своей остроты и, соответственно, «цепкости», результат один — они перестают справляться со своей основной задачей − удержанием машины на обледенелой дороге.
Авто начинает стаскивать с траектории в поворотах, увеличивается тормозной путь. По сути, шипованная резина со стертыми шипами превращается в аналог посредственной или сильно изношенной «липучки». Причем самый неприятный момент в такой ситуации заключается в том, что водитель, управляющий машиной с такой «шиповкой», и не подозревает о ее фактической некондиционности. Находясь в заблуждении, он и скоростной режим выбирает «не по резине», и дистанцию до впереди идущего транспорта позволяет себе сокращать до совсем рискованных расстояний.
Все это рано или поздно приводит к аварии, как любая самоуверенность на дороге. Печально, но обнаружив, что шипы в колесах постирались, ничего с этим поделать практически уже нельзя. Ошиповка колеса заново совершенно неоправдана с финансовой точки зрения — по сравнению с покупкой новой резины.
Выходов, на самом деле, всего два. Первый — приобрести новый комплект шипованных колес и, будучи наученным горьким опытом, передвигаться на них по асфальту на скоростях не выше 100 км/ч, избегая резких разгонов и торможений. Второй вариант — повыковыривать все шипы, чтобы они не удлиняли тормозной путь на асфальте, и пользоваться экс-шиповкой, как обычными нешипованными зимними колесами.