Как аномально теплая зима ударит по кошелькам автовладельцев

ШИННЫЕ СТРАДАНИЯ

Прежде всего, как выясняется, менять летние колеса на зимние этой осенью было не нужно. Некоторые сограждане так до сих пор и ездят «на лете», хотя на календаре уже конец января.

Слабоплюсовые температуры, минимум снега, максимум противогололедных реагентов, выливаемых коммунальщиками на дороги — зачем платить за «переобувку» машины в зимние шины, если и так все отлично едет? Сплошная экономия на услугах шиномонтажников!

Тем не менее, большинство автовладельцев прошедшей осенью все-таки поставили на свои легковушки соответствующие холодному сезону колеса. И теперь им приходится мириться с повышенным износом мягкой зимней резины при плюсовых температурах. А шины авто, принадлежащих любителям «шиповки», ко всему прочему, еще и в ускоренном режиме расстаются сейчас с шипами — от постоянной езды по чистому асфальту.

КУЗОВУ ХУЖЕ

Стоит также заметить, что упомянутые выше дорожные реагенты в условиях почти постоянной сырости и положительных температур в усиленном режиме воздействуют на металл корпусов машин. При отрицательных температурах их химическая активность была бы резко снижена.