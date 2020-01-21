Как аномально теплая зима ударит по кошелькам автовладельцев

ШИННЫЕ СТРАДАНИЯ
Прежде всего, как выясняется, менять летние колеса на зимние этой осенью было не нужно. Некоторые сограждане так до сих пор и ездят «на лете», хотя на календаре уже конец января.
Слабоплюсовые температуры, минимум снега, максимум противогололедных реагентов, выливаемых коммунальщиками на дороги — зачем платить за «переобувку» машины в зимние шины, если и так все отлично едет? Сплошная экономия на услугах шиномонтажников!
Тем не менее, большинство автовладельцев прошедшей осенью все-таки поставили на свои легковушки соответствующие холодному сезону колеса. И теперь им приходится мириться с повышенным износом мягкой зимней резины при плюсовых температурах. А шины авто, принадлежащих любителям «шиповки», ко всему прочему, еще и в ускоренном режиме расстаются сейчас с шипами — от постоянной езды по чистому асфальту.
КУЗОВУ ХУЖЕ
Стоит также заметить, что упомянутые выше дорожные реагенты в условиях почти постоянной сырости и положительных температур в усиленном режиме воздействуют на металл корпусов машин. При отрицательных температурах их химическая активность была бы резко снижена.
ЖИЗНЬ БЕЗ НЕЗАМЕРЗАЙКИ
Но есть и положительные моменты от теплой зимы. Во-первых, уже почти два месяца водители имеют возможность не покупать незамерзающую жидкость для стеклоочистителя. Морозов нет, можно заливать в бачок воду из-под крана — кратковременные заморозки в этом отношении существенно жизнь не портят.
ПОГОДА НА РАЗОГРЕВЕ
У автовладельцев практически отпала необходимость прогревать машину и чистить ее от снега. Это означает существенную экономию бензина, времени и отпавшую необходимость покупать щетки-сметки для снега, поскольку последние вообще, фактически, перестали использоваться и изнашиваться.
ОДНИМ АККУМУЛЯТОРОМ МЕНЬШЕ
Автомобилисты из числа тех, кто этой осенью морально готовился к тяжким утренним запускам мотора в морозы по причине «умирающего» аккумулятора, так и вообще, видимо, счастливы от стоящих погод. Даже старенькая батарея в условиях околонулевой температуры более-менее справляется со своими обязанностями, исправно крутя коленвал и подавая напряжение на свечи зажигания. А наступи в прошедшем декабре нормальная зима с дневными температурами в районе −10º C — тысячи автовладельцев были бы вынуждены раскошелиться на новые аккумуляторы. А так — сплошная экономия!