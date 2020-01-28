Что делать, если даже новые щетки зимой плохо чистят лобовое стекло машины

Самое поразительное, что непрочищенные участки частенько имеют место даже на совершенно новых машинах, только что выехавших за ворота автосалона! Так что удивляться появлению подобной проблемы на подержанных авто даже с новеньким щетками стеклоочистителя вообще не стоит.
Особенно это мешает в снегопад. В какой-то момент водитель понимает, что «дворники» работают все хуже и хуже, оставляя неочищенной либо дугообразную полосу на лобовом стекле, либо более локальную нетронутую область. Во время по-настоящему интенсивных осадков автомобилисты не склонны винить «дворники» в недостаточно качественной работе: природа, мол, разбушевалась.
А между тем, это более чем прозрачный намек, что у вас что-то не так с «дворниками». Гораздо более неприятная стадия той же беды со щетками — когда они оставляют неочищеное пятно даже без всякого снегопада. Причем она, как правило, проявляется тем сильнее, чем крепче мороз за бортом.
Корнем подобных неприятностей можно отчасти назвать использование щетки со слишком «дубовой» резиновой лентой. То есть, сама по себе она нормальная, но слишком чувствительна к низким температурам — резко теряет эластичность при охлаждении, даже будучи только-только купленной в магазине.
Однако чаще причина плохой работы даже новых «дворников» в другом — в ослабшей в ходе эксплуатации, либо изначально недостаточно мощной пружине, прижимающей поводок стеклоочистителя с «дворником» к стелу. Когда на улице плюсовая температура и щетки имеют дело только с дождевой водой, к очистителю претензий нет. Но как только приходится чистить снег и удалять с «лобовухи» подмерзающую грязную жижу, слабость прижимной пружины сказывается вышеописанным образом.
Решить проблему радикально можно единственным способом — заменой злополучно упругого элемента на аналогичный, но большей жесткости. Не обязательно искать именно «родные» пружины, достаточно установить аналогичные по размеру, но более мощные. Хотя это не всегда просто сделать. Особенно в случае с новым гарантийным авто. У «официала» такой ерундой заниматься не будут — хорошо, если согласятся заменить имеющуюся пружину на точно такую же «родную». Увы, но и после этого в большинстве случаев чистить ощутимо лучше «дворники» не начинают.
Единственный выход — тайком от официального СТО обратиться к какому-нибудь гаражному «кулибину» или в неофициальный автосервис, который согласится помочь в подборе и монтаже новых пружинок. Но будьте готовы к тому, что работа по установке будет стоить на порядок дороже их самих.