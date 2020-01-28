Что делать, если даже новые щетки зимой плохо чистят лобовое стекло машины

Самое поразительное, что непрочищенные участки частенько имеют место даже на совершенно новых машинах, только что выехавших за ворота автосалона! Так что удивляться появлению подобной проблемы на подержанных авто даже с новеньким щетками стеклоочистителя вообще не стоит.

Особенно это мешает в снегопад. В какой-то момент водитель понимает, что «дворники» работают все хуже и хуже, оставляя неочищенной либо дугообразную полосу на лобовом стекле, либо более локальную нетронутую область. Во время по-настоящему интенсивных осадков автомобилисты не склонны винить «дворники» в недостаточно качественной работе: природа, мол, разбушевалась.

А между тем, это более чем прозрачный намек, что у вас что-то не так с «дворниками». Гораздо более неприятная стадия той же беды со щетками — когда они оставляют неочищеное пятно даже без всякого снегопада. Причем она, как правило, проявляется тем сильнее, чем крепче мороз за бортом.

Корнем подобных неприятностей можно отчасти назвать использование щетки со слишком «дубовой» резиновой лентой. То есть, сама по себе она нормальная, но слишком чувствительна к низким температурам — резко теряет эластичность при охлаждении, даже будучи только-только купленной в магазине.