Как безбоязненно ездить на летней «солярке» зимой

Фото: АвтоВзгляд
Страна, добывающая нефть и обладающая гигантским перерабатывающим потенциалом, увы, не может обеспечить себя качественным топливом. Особенно сильно это сказывается на регионах, где летнее дизельное топливо, а то и вовсе «печник», продается повсеместно даже в лютые морозы. Однако есть верный способ, позволяющий использовать летнюю «солярку» круглый год.

Зима в России — особенное время. Во многих регионах холода длятся чуть ли не по девять месяцев в году, а снабжение отдаленных областей всегда было большой проблемой большой страны. Если бы не смекалка и народная мудрость — просто замерзнешь. Поэтому появились многочисленные способы выживания, которые активно используются и по сей день. Ничего удивительного, флаги поменялись, а люди и проблемы остались те же.

Одна из многолетних «хворей» — дизель. Как определить, что вам продали именно зимнее топливо? По цвету, запаху или консистенции? На самом деле, на глаз это сделать практически невозможно: присадки и красители еще никто не отменял. К тому же, топливные терминалы заправочных станций находятся глубоко под землей, зачастую, ниже зоны промерзания. Так что ДТ замерзнет не в колонке, а у вас в баке.

На доске объявлений любой АЗС может быть написано все что угодно, но по факту в терминалах, как всегда, «дрова». Термометр уже замерз в нижней точке, а зимнее, пригодное для температур за окном топливо еще не завезли. В центральном регионе, в случае сомнений, достаточно будет просто залить в бак флакон антигеля — температуры не те, чтобы применять «крепкие» средства. А как быть, когда за окном «-40»? Тут уже антигели и прочие современные хитрости не помогут — нужны действенные народные средства. И они есть.

Фото: АвтоВзгляд

Со времен великих строек и «целины» водители и механики научились делать убойный коктейль, которому не страшна полярная ночь: «кирзу». Любое топливо, которое способен переварить двигатель «ЗИЛка», смешивали в пропорции 30 литров керосина на 100 литров дизеля. Правда, была и небольшая хитрость: керосин брали авиационный, он чище и лучше горит. Ни для кого ведь не секрет, что летчики умеют экономить топливо?

Остается вопрос: где же взять авиационный керосин простому смертному? Все не так сложно: жидкость, что используется бабушками для лечения ангины и заправки лампы, типа «летучая мышь», подходит для вышеописанных целей. Более того: подойдет и обычный керосин, пусть и менее чистый.

Таким нехитрым образом получится полноценное зимнее топливо, которое не боится морозов и требует от водителя лишь одного — не выкатывать бак до пустоты. Как только стрелка перевалила отметку в четверть — надо заправляться, повторив процедуру. Причина проста: керосин не может равномерно смешаться с топливом в баке, ведь делается все на глаз да на коленке.

Чтобы не замерзнуть, нужно регулярно обновлять состав. Авиационный керосин, к слову, при оптовых закупках стоит дешевле дизельного топлива, поэтому многие водители на севере до сих пор экономят на солярке, но обязательно добавляют «присадку». Главное — знать меру.

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28 января 2020
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