Как безбоязненно ездить на летней «солярке» зимой

Зима в России — особенное время. Во многих регионах холода длятся чуть ли не по девять месяцев в году, а снабжение отдаленных областей всегда было большой проблемой большой страны. Если бы не смекалка и народная мудрость — просто замерзнешь. Поэтому появились многочисленные способы выживания, которые активно используются и по сей день. Ничего удивительного, флаги поменялись, а люди и проблемы остались те же.

Одна из многолетних «хворей» — дизель. Как определить, что вам продали именно зимнее топливо? По цвету, запаху или консистенции? На самом деле, на глаз это сделать практически невозможно: присадки и красители еще никто не отменял. К тому же, топливные терминалы заправочных станций находятся глубоко под землей, зачастую, ниже зоны промерзания. Так что ДТ замерзнет не в колонке, а у вас в баке.

На доске объявлений любой АЗС может быть написано все что угодно, но по факту в терминалах, как всегда, «дрова». Термометр уже замерз в нижней точке, а зимнее, пригодное для температур за окном топливо еще не завезли. В центральном регионе, в случае сомнений, достаточно будет просто залить в бак флакон антигеля — температуры не те, чтобы применять «крепкие» средства. А как быть, когда за окном «-40»? Тут уже антигели и прочие современные хитрости не помогут — нужны действенные народные средства. И они есть.