На каких автомобилях ездит задержанная с наркотиками за рулем актриса Наталья Бочкарева

Звезде телеэкрана, задержанной с кокаином в трусах, было предъявлено обвинение по ч.1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотических средств». Наталье Бочкаревой фактически светил срок до трех лет тюрьмы. Ведь, как показывает судебная практика, практически никогда и никого за подобные преступления на свободу не отпускают.
Правда, Наталье Бочкаревой сказочно повезло. Каким-то чудом, а заодно и приговором Преображенского суда столицы, знаменитость была оштрафована на 30 000 рублей. Уголовное преследование закончено, актриса и защита счастливы вместе.
Что касается езды на автомобиле, то сесть за руль Наташа сможет не раньше, чем через 20 месяцев. Ведь за отказ от прохождения медосвидетельствования водитель, подозреваемый в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, автоматически признается нетрезвым. А по ст. 12.8 КоАП РФ — еще и обязанным заплатить 30 000 рублей штрафа.
Впрочем, у артистки наверняка найдется какой-нибудь Гена Букин, который согласится если и не заплатить, то хотя бы покатать звезду на одной из пафосных иномарок ее звездного гаража. Кстати, портал «АвтоВзгляд» приоткрыл ворота люксового автопарка и познакомился с «железными конями» Бочкаревой.
CADILLAC ESCALADE
Вот он — звезда упоминаний и сюжетов, связанных с его владелицей. Да-да, именно на этом американском внедорожнике и попалась Наталья полицейским. Автомобиль четырех лет от роду с мотором мощностью свыше 400 «скакунов» до инцидента успел побывать в трех авариях. Последняя — наезд на стоящее транспортное средство. Не исключаем, что оно и было признано «виноватым».
Кроме того, находящийся в лизинге «Кадиллак» 13 раз успел побывать на ремонте в техцентрах, а еще засветиться на камерах фото- видеофиксации нарушений ПДД. По данным сервиса «Автокод», общая сумма дорожных прегрешений, совершенных на этой машине, насчитывает около 30 000 рублей. Видимо, это счастливая для г-жи Бочкаревой цифра.
КУПЕ MERCEDES-BENZ S-KLASSE
Не менее, если не более экстравагантным автомобилем скандальной знаменитости является немецкий «Мерседес». И не абы какой, а купе на базе роскошного S-класса. Прелестей жизни в машине и «жеребцов» под ее капотом не меньше, чем у хозяйки. Ну, а ценой в много миллионов рублей премиальная «двухдверка» нисколько не уступает внедорожному Escalade.
LAND ROVER И LAND CRUISER
Особой любовью у Наташи пользовался недешевый японский внедорожник Toyota Land Cruiser 200, ведь на нем она частенько ездила в родные пенаты на волжские берега. А под стать общепринятым в шоу-бизнесе трендам, актриса театра, кино да и в жизни тоже, оседлала аристократичного, породистого «британца». Да, Land Rover Range Rover Sport даже пару раз украсил ленту в «бочкаревском» Инстаграме.
ПРЕМИАЛЬНЫЙ БОНУС
Не стоит так громко завидовать, но помимо прочего Наталья была неоднократно замечена за рулем Bentley Continental GT, которую впоследствии благополучно разбила. На новеньком Audi A6 шоу-дива рассекала по Европам. А еще успевшая побывать и телеведущей, и подсудимой г-жа Бочкарева не прочь прокатиться на 5-серии BMW. Что ж, красиво жить не запретишь. И не ждите, что в бочке с медом таки найдете ложку дегтя — LADA тут не пахнет так же, как и наркотиками в организме артистки.