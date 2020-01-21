На каких автомобилях ездит задержанная с наркотиками за рулем актриса Наталья Бочкарева

Звезде телеэкрана, задержанной с кокаином в трусах, было предъявлено обвинение по ч.1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотических средств». Наталье Бочкаревой фактически светил срок до трех лет тюрьмы. Ведь, как показывает судебная практика, практически никогда и никого за подобные преступления на свободу не отпускают.

Правда, Наталье Бочкаревой сказочно повезло. Каким-то чудом, а заодно и приговором Преображенского суда столицы, знаменитость была оштрафована на 30 000 рублей. Уголовное преследование закончено, актриса и защита счастливы вместе.

Что касается езды на автомобиле, то сесть за руль Наташа сможет не раньше, чем через 20 месяцев. Ведь за отказ от прохождения медосвидетельствования водитель, подозреваемый в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, автоматически признается нетрезвым. А по ст. 12.8 КоАП РФ — еще и обязанным заплатить 30 000 рублей штрафа.

Впрочем, у артистки наверняка найдется какой-нибудь Гена Букин, который согласится если и не заплатить, то хотя бы покатать звезду на одной из пафосных иномарок ее звездного гаража. Кстати, портал «АвтоВзгляд» приоткрыл ворота люксового автопарка и познакомился с «железными конями» Бочкаревой.