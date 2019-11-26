Какие дизельные автомобили в России продаются лучше всего

С января по сентябрь наши соотечественники приобрели более 98 000 «легковушек», чьи моторы питаются дизелем. Доля таких авто от общих продаж не велика — 8,3%. Лидером по продажам дизельных машин стали баварцы: компания BMW, по данным «Автостата», реализовала 21 353 таких автомобиля (70,6% от продаж марки).

Вторую строчку заняла продукция Toyota с показателем в 16 247 единиц (21,8%). Первую тройку замыкает еще один премиальный немецкий бренд: за автомобили Mercedes-Benz на солярке рублем проголосовали 9646 россиян (34%). Четвертым и пятым пунктами следуют Volkswagen (7330 штук, 9,5%) и Hyundai (6864 экземпляра, 5,3%) соответственно.

Если рассмотреть хит-парад моделей с дизельными движками, то ТОП-3 выглядит таким образом: первое место досталось внедорожнику Toyota Land Cruiser Prado с продажами в 6550 единиц. Далее по порядку следуют кроссоверы Renault Duster (5234 машины) и Hyundai Santa Fe (4972 «паркетника»).

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