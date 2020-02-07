Как гарантированно вдвое увеличить срок службы любого подшипника в автомобиле

Во времена, когда про WD-40 еще никто не знал, автомагазин больше напоминал музей, в котором ничего нельзя трогать и уж тем более купить, подшипники и прочие продукты советской промышленности выходили из строя ничуть не реже. Более того: качество многих деталей вообще никакую критику не выдерживало. Повальный дефицит, запчасти плохи, а ездить как-то надо.

Кто-то рассказывает про гаражных умельцев, что вручную мастерили гениальные узлы и агрегаты, кто-то — про военные заводы, где можно было найти то, чего вообще нет. Правда скрывается где-то посередине: многие покупные детали восстанавливали и обслуживали так, что они «ходили» значительно дольше, чем могли бы.

Вскрыв любой подшипник, можно увидеть недостаточное даже на первый взгляд новичка количество смазки. Под пыльником новой детали скрывается две капли такого необходимого химического состава, который быстро вытечет под воздействием воды или температуры, оставив металл один на один с металлом. Что будет дальше — всем понятно.

Именно поэтому в череде гаражных полок почетное место рядом с синей изолентой занимали «литол» и «графитка» — две смазки, которые пихали во все соединения без разбора. Графитная чуть лучше держит контакт с водой, а «литол» — температуру. Исходя из этого скудного выбора их и использовали.