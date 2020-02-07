Как гарантированно вдвое увеличить срок службы любого подшипника в автомобиле

Во времена, когда про WD-40 еще никто не знал, автомагазин больше напоминал музей, в котором ничего нельзя трогать и уж тем более купить, подшипники и прочие продукты советской промышленности выходили из строя ничуть не реже. Более того: качество многих деталей вообще никакую критику не выдерживало. Повальный дефицит, запчасти плохи, а ездить как-то надо.
Кто-то рассказывает про гаражных умельцев, что вручную мастерили гениальные узлы и агрегаты, кто-то — про военные заводы, где можно было найти то, чего вообще нет. Правда скрывается где-то посередине: многие покупные детали восстанавливали и обслуживали так, что они «ходили» значительно дольше, чем могли бы.
Вскрыв любой подшипник, можно увидеть недостаточное даже на первый взгляд новичка количество смазки. Под пыльником новой детали скрывается две капли такого необходимого химического состава, который быстро вытечет под воздействием воды или температуры, оставив металл один на один с металлом. Что будет дальше — всем понятно.
Именно поэтому в череде гаражных полок почетное место рядом с синей изолентой занимали «литол» и «графитка» — две смазки, которые пихали во все соединения без разбора. Графитная чуть лучше держит контакт с водой, а «литол» — температуру. Исходя из этого скудного выбора их и использовали.
А что делать, например, со ступичным подшипником, который всегда находится в контакте с водой, но при этом нагревается от тормозов? Как продлить его жизнь?
Сегодня все намного проще: на каждый узел есть своя специализированная смазка, а универсальные составы стали куда лучше справляться с задачами на общем уровне. Например, современные смазки от известных производителей можно смело пихать во все подшипники, которые напрямую не контактируют с водой. Есть «химия», которая держит температуру до 300 градусов: то есть тормозной диск должен разогреться докрасна, чтобы она потекла. Более того, в продаже появились специальные присадки для смазок, которыми можно усилить ту или иную способность любимого состава.
Но основной смысл заключается не в выборе фаворитов и поиске собственного рецепта: все подшипники, будь то ролик ремня ГРМ или ступичный, надо дорабатывать, снимать заводской пыльник и набивать туда смазку. Даже давным-давно устаревший «литол», застывшая трехлитровая банка которого наверняка найдется в гаражном кооперативе, продлит его жизнь. А если не постесняться и купить добротную современную смазку — удвоит ресурс.