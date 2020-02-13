Почему у каждого водителя должны лежать в авто перчатки из нитрила

Какими бы хитростями и лайфхаками по обслуживанию автомобиля не делился всесильный интернет, а воз и ныне там: руки у шоферов по прежнему грязные. А вот с рукомойниками — беда. Закрытые туалеты на заправках, очереди и прочий антураж российской действительности. Влажные салфетки хороши, пока дело не дойдет до масла и прочей химии, да и кожа на ладонях очередному контакту с всесильными реагентами рада не будет. Надо бы задуматься о специальных, рабочих перчатках!

В голове сразу мелькает образ классических строительных «средств защиты», тех самых, что с резиновыми точками, которые продаются во всех хозяйственных магазинах. Только вот защищать они могут разве что от занозы, да и то не всегда успешно. Жидкость пропускают, быстро пачкаются и приходят в негодность, хранить их можно разве что в багажнике да в гараже. А ведь нужны-то перчатки в салоне. Ну кто будет такую грязь держать в бардачке?

Есть куда более действенный вариант: для решения стандартных задач здорово подойдут старые кожаные перчатки. Да, выглядят они уже не празднично, и даже не буднично. Но с заливкой незамерзайки, открыванием залепленного грязью капота и мелким ремонтом авто справятся. Одна беда — в них крайне сложно работать. Чувствительности у пальцев нет, болты и винты летят вниз, руку не везде просунешь. Да и вечная грязь, которую даже трогать лишний раз не хочется. После пары стирок, старые перчатки окончательно развалятся, вернув вопрошающего на исходную позицию.