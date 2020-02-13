Почему у каждого водителя должны лежать в авто перчатки из нитрила

Какими бы хитростями и лайфхаками по обслуживанию автомобиля не делился всесильный интернет, а воз и ныне там: руки у шоферов по прежнему грязные. А вот с рукомойниками — беда. Закрытые туалеты на заправках, очереди и прочий антураж российской действительности. Влажные салфетки хороши, пока дело не дойдет до масла и прочей химии, да и кожа на ладонях очередному контакту с всесильными реагентами рада не будет. Надо бы задуматься о специальных, рабочих перчатках!
В голове сразу мелькает образ классических строительных «средств защиты», тех самых, что с резиновыми точками, которые продаются во всех хозяйственных магазинах. Только вот защищать они могут разве что от занозы, да и то не всегда успешно. Жидкость пропускают, быстро пачкаются и приходят в негодность, хранить их можно разве что в багажнике да в гараже. А ведь нужны-то перчатки в салоне. Ну кто будет такую грязь держать в бардачке?
Есть куда более действенный вариант: для решения стандартных задач здорово подойдут старые кожаные перчатки. Да, выглядят они уже не празднично, и даже не буднично. Но с заливкой незамерзайки, открыванием залепленного грязью капота и мелким ремонтом авто справятся. Одна беда — в них крайне сложно работать. Чувствительности у пальцев нет, болты и винты летят вниз, руку не везде просунешь. Да и вечная грязь, которую даже трогать лишний раз не хочется. После пары стирок, старые перчатки окончательно развалятся, вернув вопрошающего на исходную позицию.
Медицинские перчатки рвутся, строительные текут, а специальные — стоят, как чугунный мост, да и так же требуют постоянного ухода. Замкнутый круг? И все же простое и дешевое решение есть: это перчатки из нитрила, искусственного каучука. Такие часто используют реставраторы и лаборанты, косметологи и даже мастера тату. Ну и самое главное: одна пара стоит порядка 7 рублей, то есть втрое дешевле обычных строительных.
Нитриловые перчатки продаются упаковкой по 100 штук, то есть хватит их на всю зиму, легко переживают процедуру «надел/снял», а также не пропускают обычные бытовые жидкости, каким бы агрессивным не был состав. Например, растворители и химические очистители всего и вся. Более того, такие перчатки помогут избежать царапин в некоторых случаях. Но самое главное — пальцы не теряют чувствительность, позволяя выполнять даже мелкий ремонт.
Чтобы получить весь комплекс удовольствий нужно правильно выполнить только одну процедуру: грамотно выбрать размер. Сделать это можно путем проб и ошибок, либо воспользовавшись стандартной шкалой: измеряем охват ладони, делим на 2,5 и получаем нужную для покупки цифру. Округлять нужно в большую сторону.
Нитриловые перчатки — удобный, простой и дешевый способ сохранить в руки в чистоте и целостности, их не жалко выкинуть после «употребления», а оптовая покупка — целая пачка из ста штук — позволит всегда иметь под рукой удобное и практичное средство защиты. Хоть от грязи, хоть от химии.