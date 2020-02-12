Почему в машине нужно иметь запас соли, аспирина и хозяйственного мыла

Отсутствие обширной сервисной сети на любой кошелек, магазинов, продающих автозапчасти, несовершенство отечественной техники и технологий в целом заставляли водителей в СССР самостоятельно выдумывать автомобильные хитрости, которые бережно хранились и передавались из поколения в поколение. Некоторые из них, повторимся, актуальны и сегодня.
Мыло для бензина
Например, отсутствие развитой сети автомобильных дорог, заставляло ездить наших дедов и отцов по ухабистым проселкам, где можно было повредить не только шины и подвеску, но и бензобак. А встать одному посреди дороги, на которой основное движение осуществляют только лисы, зайцы да лоси — то еще удовольствие. И не факт, что сегодня или завтра по ней проедет хотя бы трактор. Вот и помогал попавшим в трудную ситуацию водителям кусок обычного хозяйственного мыла.
Пробоину в стальном бензобаке обильно натирали мыльным бруском, тем самым запечатывая ее. Бензин не разъедает хозяйственное мыло, и оно работает, как замазка. Что, в свою очередь, позволяет автомобилисту проехать несколько километров, не теряя драгоценные топливо и время, до ближайшего населенного пункта, где есть умелец, который поставит на пробоину качественную заплатку.
Сегодня запас мыла в багажнике может пригодиться любителям офф-роуда и автовладельцам, любящим в одиночку отправиться на рыбалку и по грибы в глухие места.
Соль для стекол
В бардачке автомобилиста того времени, помимо мыла, можно было обнаружить и мешочек с солью. С помощью этого нехитрого приспособления водители боролись с повышенной влажностью зимой, благодаря которой стекла автомобиля покрывались коркой льда даже изнутри. Мешочки с солью укладывали на панель аккурат под лобовым стеклом. Соль активно впитывала лишнюю влагу, предотвращая образование конденсата и его обледенение. Иногда этим же соляными мешочками протирали стекла.
Поговаривают, что так бороться с образованием воды на стекле эффективнее, чем с помощью новомодной и повсеместной сегодня автохимии. И опять же — намного дешевле.
Аспирин для аккумулятора
В ходу были и таблетки. В частности, с помощью обычного «Аспирина» бывалые шоферы, лечили не только простуду и головную боль, но и возвращали к жизни разрядившиеся свинцово-кислотные аккумуляторы. В каждую емкость в аккумуляторе клали по две таблетки. Вследствие химической реакции, «померший» аккумулятор некоторое время продолжает работать, а его заряд вполне позволяет запустить двигатель.
Подобная «аптека» может быть востребована и сегодня, когда в условиях глобального потепления покупать новый аккумулятор «жаба душит», и дотянуть до весны хочется на старом.
…Современные автомобили, кажется, доведены до совершенства. Да и дорожная инфраструктура со времен СССР стала более сложной и развитой. И тем не менее, некоторые хитрости шоферов советской школы можно смело брать на вооружение даже сейчас.