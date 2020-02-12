Почему в машине нужно иметь запас соли, аспирина и хозяйственного мыла

Мыло для бензина

Например, отсутствие развитой сети автомобильных дорог, заставляло ездить наших дедов и отцов по ухабистым проселкам, где можно было повредить не только шины и подвеску, но и бензобак. А встать одному посреди дороги, на которой основное движение осуществляют только лисы, зайцы да лоси — то еще удовольствие. И не факт, что сегодня или завтра по ней проедет хотя бы трактор. Вот и помогал попавшим в трудную ситуацию водителям кусок обычного хозяйственного мыла.

Пробоину в стальном бензобаке обильно натирали мыльным бруском, тем самым запечатывая ее. Бензин не разъедает хозяйственное мыло, и оно работает, как замазка. Что, в свою очередь, позволяет автомобилисту проехать несколько километров, не теряя драгоценные топливо и время, до ближайшего населенного пункта, где есть умелец, который поставит на пробоину качественную заплатку.

Сегодня запас мыла в багажнике может пригодиться любителям офф-роуда и автовладельцам, любящим в одиночку отправиться на рыбалку и по грибы в глухие места.