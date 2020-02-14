В каких случаях от установки брызговиков на новую машину лучше отказаться

Эти «резинки» придуманы не зря. Их предназначение — защищать днище и кузов автомобиля от лишней влаги, грязи и гравия, летящих из-под колес. Они же оберегают и соседей по потоку, в которых может полететь случайно вылетевший шип из покрышки или другой мусор, валяющийся на дороге. В общем, аксессуар полезный, но, как ни странно, обязательный лишь отчасти.
Согласно пункту 7.5 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, брызговики должны быть установлены на транспортное средство, если это предусмотрено конструкцией. В противном случае, его эксплуатация запрещена. Но ключевая фраза в пункте — «предусмотрено конструкцией». А значит, если автопроизводитель предлагает свою продукцию без брызговиков, то она прошла сертификацию без них, и они ей попросту не нужны. Но вскользь брошенная менеджером автосалона фраза: «Брызговики будете брать? Они не обязательны, но гаишники могут придраться», может озадачить новоиспеченного автовладельца. И ведь в монологе менеджера нет ни слова лжи.
Согласно вышеизложенному пункту, они действительно обязательны, но не для всех. Но КоАП РФстатьей 12.5 наказывает за «управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена». А это явный повод«гаишникам» придраться, спросив водителя (прокатит — не прокатит) о брызговиках. И благо, что штраф за это копеечный — 500 рублей, а при условии погашения в льготный период и вовсе 250 рублей, и инспекторам не интересно с этим возиться. А вот менеджеру автосалона втюхать лишнюю опцию — прибавка к зарплате. К тому же заработает не только он, но и те, кто работает на сервисе. Ведь за установку этих самых брызговиков так же попросят денег.
В общем, держите ухо востро. Если вы купили машину в салоне, и на ней не были установлены брызговики, то значит их там и не должно быть. Все остальное — фантазии продавца автосалона и инспектора ГИБДД.