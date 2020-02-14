В каких случаях от установки брызговиков на новую машину лучше отказаться

Эти «резинки» придуманы не зря. Их предназначение — защищать днище и кузов автомобиля от лишней влаги, грязи и гравия, летящих из-под колес. Они же оберегают и соседей по потоку, в которых может полететь случайно вылетевший шип из покрышки или другой мусор, валяющийся на дороге. В общем, аксессуар полезный, но, как ни странно, обязательный лишь отчасти.

Согласно пункту 7.5 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, брызговики должны быть установлены на транспортное средство, если это предусмотрено конструкцией. В противном случае, его эксплуатация запрещена. Но ключевая фраза в пункте — «предусмотрено конструкцией». А значит, если автопроизводитель предлагает свою продукцию без брызговиков, то она прошла сертификацию без них, и они ей попросту не нужны. Но вскользь брошенная менеджером автосалона фраза: «Брызговики будете брать? Они не обязательны, но гаишники могут придраться», может озадачить новоиспеченного автовладельца. И ведь в монологе менеджера нет ни слова лжи.