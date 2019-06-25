Чистка тормозов: обязательная процедура или развод на деньги?

Эксперты портала «АвтоВзгляд» уверены, что отказ от профилактики тормозных механизмов приведет к катастрофическим последствиям. Многолетние попытки официальных дилеров и многих профильных автосервисов вписать в счет дополнительные, порой совершенно ненужные операции привели к тому, что у автовладельцев выработался синдром «полного отрицания».

А тут еще и вездесущие форумы, где «специалисты», «опытные юзеры» и прочие знатоки делятся посредственным, ничем не подкрепленным опытом эксплуатации.

Дело дошло до того, что многие соотечественники выбирают новый автомобиль, исходя из одного только фактора: знают, где честно и профессионально обслуживают конкретную марку. В России именно это знание заменяет модное словосочетание «лояльность к бренду».