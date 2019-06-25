Чистка тормозов: обязательная процедура или развод на деньги?

Фото: АвтоВзгляд
Уже во второй год эксплуатации автомобиля в графе рекомендаций появляется пункт «очистка тормозных механизмов». Дилеры опять разводят на ненужные процедуры? Не факт. И вот почему.
Эдуард Раскин

Эксперты портала «АвтоВзгляд» уверены, что отказ от профилактики тормозных механизмов приведет к катастрофическим последствиям. Многолетние попытки официальных дилеров и многих профильных автосервисов вписать в счет дополнительные, порой совершенно ненужные операции привели к тому, что у автовладельцев выработался синдром «полного отрицания».

А тут еще и вездесущие форумы, где «специалисты», «опытные юзеры» и прочие знатоки делятся посредственным, ничем не подкрепленным опытом эксплуатации.

Дело дошло до того, что многие соотечественники выбирают новый автомобиль, исходя из одного только фактора: знают, где честно и профессионально обслуживают конкретную марку. В России именно это знание заменяет модное словосочетание «лояльность к бренду».

Такой подход привел к нарушению или полному отказу от многих обязательных процессов. Один из самых ярких примеров — регулярная чистка тормозных механизмов и суппортов. Дело в том, что за время эксплуатации на всех подвижных деталях тормозов накапливается грязь, накипает осадок от реагентов, а также стружка от колодок. За несколько лет вся система может покрыться таким толстым слоем отложений, что в самый неожиданный момент колодка просто не «отойдет» от диска. Колесо заклинит, машину развернет. Произойдет ДТП.

Наиболее распространенный случай, когда закисшие тормоза «разводятся» не до конца. Водитель не чувствует сопротивления и продолжает движение, а сила трения, возникающая из-за фактически сомкнутого тормозного механизма, начинает разогревать колесо до невероятной температуры. Закисшие тормоза — одна из самых распространенных причин возгорания автомобилей. А с учетом того, что «ситуация» чаще всего происходит с задними колесами, рядом с которыми находится топливный бак…

Не стоит пренебрегать «здоровьем» и парковочного тормоза. Многие автомобили оснащены отдельным механизмом, который отвечает за удержание машины на месте остановки, и финансово грамотные «экономы» обычно махнут рукой. Мол, на аэродинамику и расход топлива не влияет. В тот момент, когда машина покатиться с горки, сбивая все на своем пути, эти слова вспомнятся.

Кстати, особенно важен «ручник» на машинах с АКП: разобрав однажды «автомат», можно увидеть, что вся масса машины в положении «P» падает на тонкий металлический стержень. Резкий рывок может просто загнуть его, что приведет к полной переборке или замене трансмиссии. Цены на ремонт, как вы понимаете, тут совершенно другого формата: больше знаков.

Регулярный сервис тормозного механизма, не пара «вздохов» из флакона, а полная разборка, мойка и чистка, порой и с заменой направляющих, приведет к уменьшению расхода топлива и пролонгации жизни колодок и дисков. Но самое главное — это гарантия безопасности, которую, увы, не купишь ни за какие деньги. Так что в следующий раз, посещая СТО для проведения сервисных работ, не забудьте задать вопрос о тормозных механизмах. Такая забота лишней точно не будет.

автоправо, ТО, дилеры, безопасность дорожного движения, авария, ДТП, автосервис, ремонт, запчасти, комплектующие, автосалоны, техническое обслуживание, дорога, трасса
25 июня 2019
365