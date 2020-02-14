Когда водителю не стоит останавливаться по требованию инспеткора ДПС

Для остановки проезжающих машин инспектору ГИБДД недостаточно просто выйти на дорогу и заняться любимым делом. Прежде всего, в одиночку работник ДПС, как правило, этого не делает. Он должен находиться в составе экипажа, состоящего не менее чем из двух человек. Такой порядок уже давно заведен в подразделениях ГИБДД по соображениям безопасности сотрудников и в качестве профилактики коррупции — как бы это ни было смешно считать.
Экипаж передвигается на патрульной машине. Поэтому в месте, где сотрудники проверяют документы у водителей, должна находиться машина в полицейской окраске. По закону при этом они еще и обязаны включать «люстру» на ее крыше и огораживать пластиковыми конусами место своей временной дислокации.
Одинокого и без машины сотрудника ДПС можно встретить во время всевозможных перекрытий крупных магистралей — в местах примыкания к крупной транспортной артерии второстепенных дорог и проездов, а также на перекрестках для регулирования движения, разгрузки заторов и организации беспрепятственного проезда какого-нибудь чиновника.
Поэтому, когда видите, в чистом поле посреди дороги человека в полицейской форме, который призывно машет полосатой палкой, есть все основания насторожиться. Тем более, если компанию ему составляют люди в гражданской одежде, а поблизости нет ничего похожего на патрульную машину.
Вполне вероятно, что перед вами господа, задумавшие какой-то криминал. В таких условиях безопаснее «не заметить» взмаха полосатого жезла и двигаться дальше. Причем ехать следует не куда-то по свои мделам, а как можно быстрее к ближайшему отделению-пикету полиции, чтобы рассказать о подозрительных личностях на дороге. Возможно, этим вы спасете чью-то жизнь.
А лучше еще и сразу же позвонить по номеру 112, сообщив о ситуации оператору. Дело в том, что за неостановку по требованию полицейского ч.2 ст. 12.25 КоАП грозит водителю штрафом в 500—800 рублей.
Жизнь и здоровье дороже этих сумм, даже если вы заставили глотать пыль настоящего сотрудника, действовавшего с нарушениями внутреннего полицейского регламента.