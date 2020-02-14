Когда водителю не стоит останавливаться по требованию инспеткора ДПС

Для остановки проезжающих машин инспектору ГИБДД недостаточно просто выйти на дорогу и заняться любимым делом. Прежде всего, в одиночку работник ДПС, как правило, этого не делает. Он должен находиться в составе экипажа, состоящего не менее чем из двух человек. Такой порядок уже давно заведен в подразделениях ГИБДД по соображениям безопасности сотрудников и в качестве профилактики коррупции — как бы это ни было смешно считать.

Экипаж передвигается на патрульной машине. Поэтому в месте, где сотрудники проверяют документы у водителей, должна находиться машина в полицейской окраске. По закону при этом они еще и обязаны включать «люстру» на ее крыше и огораживать пластиковыми конусами место своей временной дислокации.

Одинокого и без машины сотрудника ДПС можно встретить во время всевозможных перекрытий крупных магистралей — в местах примыкания к крупной транспортной артерии второстепенных дорог и проездов, а также на перекрестках для регулирования движения, разгрузки заторов и организации беспрепятственного проезда какого-нибудь чиновника.