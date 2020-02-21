Почему термометр машины почти всегда врет

Самый ненадежный и не вызывающий доверия агрегат в современном автомобиле — термометр. Волны оптимизма, который он транслирует в любую погоду и в любое время года, конечно приятны, особенно когда в двери стучится долгожданная весна, однако точность его показаний сравнима исключительно с зарядкой воды правильной энергией через телевизор. За окном падает снежок, а прибор докладывает: температура «+1», опасности нет, можно смело демонстрировать чудеса водительского мастерства.

Во-первых, это не безопасно, ибо между «+1» и «-1» для водителя скрывается огромная разница в управлении авто и расчете тормозного пути. Во-вторых, просто обидно, ведь давно привыкли к высокой точности современных приборов. Автопроизводители научились делать машины на водороде и электричестве, а толковый градусник произвести не могут? Это как делать операции на мозге, но ездить на телеге с квадратными колесами. Грустно и неловко.

Чтобы расставить точки над «i» в этом комичном, с какой стороны ни посмотри, вопросе, необходимо разобраться в технике. Любой автомобильный термометр отличается от градусника: спирта и уж тем более ртути в автомобильном приборе нет. «Мозг» авто, транслирующий свои изыскания на приборную панель, узнает о «градусе» за окном от терморезистора, сопротивление которого меняется в зависимости от температуры забортного воздуха. Электроника следит за показаниями, а потом рассчитывает результат, который водитель и наблюдает. Устройство дешевое, проверенное и очень компактное. Разместить можно хоть в спичечном коробке. Так почему же показания врут?