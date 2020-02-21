Почему термометр машины почти всегда врет

Самый ненадежный и не вызывающий доверия агрегат в современном автомобиле — термометр. Волны оптимизма, который он транслирует в любую погоду и в любое время года, конечно приятны, особенно когда в двери стучится долгожданная весна, однако точность его показаний сравнима исключительно с зарядкой воды правильной энергией через телевизор. За окном падает снежок, а прибор докладывает: температура «+1», опасности нет, можно смело демонстрировать чудеса водительского мастерства.
Во-первых, это не безопасно, ибо между «+1» и «-1» для водителя скрывается огромная разница в управлении авто и расчете тормозного пути. Во-вторых, просто обидно, ведь давно привыкли к высокой точности современных приборов. Автопроизводители научились делать машины на водороде и электричестве, а толковый градусник произвести не могут? Это как делать операции на мозге, но ездить на телеге с квадратными колесами. Грустно и неловко.
Чтобы расставить точки над «i» в этом комичном, с какой стороны ни посмотри, вопросе, необходимо разобраться в технике. Любой автомобильный термометр отличается от градусника: спирта и уж тем более ртути в автомобильном приборе нет. «Мозг» авто, транслирующий свои изыскания на приборную панель, узнает о «градусе» за окном от терморезистора, сопротивление которого меняется в зависимости от температуры забортного воздуха. Электроника следит за показаниями, а потом рассчитывает результат, который водитель и наблюдает. Устройство дешевое, проверенное и очень компактное. Разместить можно хоть в спичечном коробке. Так почему же показания врут?
«Собака зарыта» в месторасположении гаджета. Иногда его ставят во внешнее зеркало заднего вида, но абсолютное большинство автопроизводителей прячут датчик под передним бампером — там и места достаточно, и расположение детали менять в зависимости от комплектации авто не надо. Так достаточно точный прибор оказывает в непосредственной близости от двигателя, который, как мы знаем, нагревается до весьма высоких температур, а также дороги, асфальт которой также быстро «набирает градус» и неплохо его держит.
Далее следует вспомнить про защиту картера, пластиковую скорлупу бампера, которая тоже нагревается на солнышке, радиаторе и многом другом. В таком обществе просто невозможно рассчитать температуру точно, особенно если машина стоит на месте. Если же автомобиль движется, пусть и с небольшой скоростью, то термометр начинает «приходить в себя» и показывать достаточно точные данные, заранее информируя водителя о возможном появлении наледи.
Отдельно стоит рассмотреть ситуацию, когда автомобильный термометр показывает запредельно неправильную температуру: например, «-30» летом, не давая водителю включить кондиционер, как это бывало на старых моделях BMW, или наоборот, «+30» в январские морозы. Это говорит либо о поломке самого датчика, либо о каких-то глобальных неполадках вокруг него. Одним словом, в таком случае не следует затягивать с поездкой к мастеру.