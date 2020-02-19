Почему гниют пороги автомобиля и что делать, если они все-таки сгнили

Пороги любого современного автомобиля — один из самых «ржавоопасных» элементов кузова. И дело вовсе не в возрасте или ареале обитания авто, разве что в городе эти процессы проистекают несколько быстрее. Именно туда, в порог, выходят дренажи — трубки, по которым должна «запрограммировано» стекать вода. За пару лет там образуется такой слой грязи, что не выбить и водой под давлением. Поможет только механическая чистка. А где постоянно стоит грязь и вода — там и появляются очаги коррозии.

Автовладельцы достаточно быстро нашли «общего врага»: мол, таким нехитрым способом автопроизводители закладывают «конструктивную гибель» автомобиля, вынуждая покупателя уже через 5—7 лет вновь отправиться в автосалон. Ведь порог является несущей частью конструкции современного авто, лишенного рамы. Деталь сгнила — кузов деформировался. Какая тут безопасность, если на любой яме или «лежачем полицейском» такое авто может просто сложиться пополам?

Чтобы предотвратить (или хотя бы затянуть) подобное развитие событий, за дренажными трубками надо внимательно следить с момента первого выезда из дверей автосалона. В первую очередь — ежегодно, после завершения отопительного сезона, надо перебороть жадность и промыть дренажи под давлением. Сделать это могут либо на добротной мойке, либо на автосервисе. Количество земли, песка и прочего налета гарантированно поразит воображение. Такой сервис позволит воде быстро проделывать свой путь с лобового стекла до земли, а водителю — сохранить не только пороги, но и кромку лобового стекла, низ которой перестанет пребывать в болоте. Следующая по значимости процедура — обработка герметизирующими составами.