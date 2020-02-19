Почему гниют пороги автомобиля и что делать, если они все-таки сгнили

Пороги любого современного автомобиля — один из самых «ржавоопасных» элементов кузова. И дело вовсе не в возрасте или ареале обитания авто, разве что в городе эти процессы проистекают несколько быстрее. Именно туда, в порог, выходят дренажи — трубки, по которым должна «запрограммировано» стекать вода. За пару лет там образуется такой слой грязи, что не выбить и водой под давлением. Поможет только механическая чистка. А где постоянно стоит грязь и вода — там и появляются очаги коррозии.
Автовладельцы достаточно быстро нашли «общего врага»: мол, таким нехитрым способом автопроизводители закладывают «конструктивную гибель» автомобиля, вынуждая покупателя уже через 5—7 лет вновь отправиться в автосалон. Ведь порог является несущей частью конструкции современного авто, лишенного рамы. Деталь сгнила — кузов деформировался. Какая тут безопасность, если на любой яме или «лежачем полицейском» такое авто может просто сложиться пополам?
Чтобы предотвратить (или хотя бы затянуть) подобное развитие событий, за дренажными трубками надо внимательно следить с момента первого выезда из дверей автосалона. В первую очередь — ежегодно, после завершения отопительного сезона, надо перебороть жадность и промыть дренажи под давлением. Сделать это могут либо на добротной мойке, либо на автосервисе. Количество земли, песка и прочего налета гарантированно поразит воображение. Такой сервис позволит воде быстро проделывать свой путь с лобового стекла до земли, а водителю — сохранить не только пороги, но и кромку лобового стекла, низ которой перестанет пребывать в болоте. Следующая по значимости процедура — обработка герметизирующими составами.
Начиная от «мовиля» и «пушсала» с отработкой, заканчивая фирменными флаконами и прочими ндостижениями современной химической промышленности. Сняв пластиковый декоративный порог или забравшись под днище авто — в зависимости от модели — можно проделать всю операцию самостоятельно либо довериться профессионалу. О различных методиках портал «АвтоВзгляд» писал неоднократно.
Все вышеперечисленное обязательно к применению ровно до одного — критического — момента: пока пороги еще живы. Если же ржавчина уже появилась, а коррозия начала свое разрушительное дело, то «поздно пить минералку». Поможет только «хирургическое вмешательство». Но прежде — расставим все точки над «i».
Кулибины, которые заливают дыры строительной пеной и даже бетонным раствором, используют для ремонта эпоксидную смолу, стекловолокно и прочие «припарки», забывают о несущей функции порогов. Как только деталь перестает выполнять свою функцию (а какую нагрузку может выдержать строительная пена?) вся тяжесть бытия автоматически ложиться на крышу и стойки, на такой расклад не рассчитанные изначально. Появляются трещины, после чего кузов следует сдать на чермет.
Однако, как показывает опыт барон Мюнхгаузена, даже самая сложная проблема имеет свои пути решения: сгнивший порог можно переварить, используя для этого не только оригинальные детали, но и навыки «русского Левши», который из листовой стали «произведет» ничем не отличимую от заводской деталь. Качество металла, помноженное на навыки сварки и обработки швов, поможет автомобилю обрести первозданную стать. Открещиваться от заводских деталей тоже не стоит: например, новый порог на Jeep Grand Cherokee обойдется всего в 3000 рублей. Пара, к слову, будет стоить дешевле. Весь комплекс работ с установкой, сваркой и покраской встанет хозяину в 18 000 рублей. На отечественные авто или легковые иномарки — и того дешевле.
А вообще, чтобы не угодить в финансовую яму, нужно внимательно и постоянно отслеживать состояние своего автомобиля, регулярно заезжать на комплексную мойку и не экономить на диагностике. Превентивный ремонт всегда стоит меньше, а если заметить проблему на ранней стадии, то и вовсе обойдется «малой кровью».