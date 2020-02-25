К чему может привести обработка тормозов медной смазкой

Многие производители тормозных систем все же рекомендуют смазывать привалочные поверхности медной смазкой. У противников этой процедуры свои аргументы, поэтому для начала, разберемся в возможных недостатках такой работы.
Очень часто, когда автомобиль выезжает из сервисного центра, медной смазкой у него обработано буквально все. Включая тормозной суппорт, который просто обмазан «медянкой». Так дилер дает понять неискушенному клиенту, что с тормозной системой автомобиля занимались, причем, очень серьезно. Вон, мол, сколько смазки извели. Эта процедура служит больше для отвода глаз. Тормоза могли вообще не обслуживать. Ведь грязи под толстым слоем не видно.
Еще один минус — смазка может попасть на рабочую поверхность тормозов, что очень плохо. Эта субстанция способна выдерживать высокие температуры, а следовательно она останется на диске, и машина с ней будет скользить до первого столба.
Идем дальше. На шиномонтаже, при смене колес часто предлагают смазать привалочные поверхности тормозного диска и колеса. Мол, «прикипать» не будут. Процедура, понятное дело, не бесплатная. Владелец соглашается, и мастера делают работу… «забыв» при этом почистить эти поверхности от ржавчины. Таким образом, процесс окисления и ржавления металла под смазкой будет идти своим чередом.
Есть и такая теория, мол, смазка изменяет более чем в два раза коэффициент трения, что приводит к подвижности стыка. В результате крепежные винты колеса расшатываются и могут даже открутиться.
От себя добавим, что это может произойти только при очень больших нагрузках. Скажем, если автомобиль участвует в гонках. Плюсов от смазки заметно больше. Основной — диск не «прикипает» к ступице.
Помните, как шиномонтажники «срывают» колесо? Они берут другое и сильно бьют им по «прикипевшему». Такое возможно, если автомобиль находится на подъемнике и надежно зафиксирован. А в дороге сделать подобное не получится. Если ступица не смазана, «прикипевшее» колесо будет не так то просто снять. А со штатного домкрата, который лежит в багажнике, машина может и упасть.
Поэтому мы рекомендуем при смене колес сначала почистить ступицу, а потом нанести на нее тонкий слой смазки. Так вы избавите себя от лишних проблем. Вместо медной можно использовать графитовую. Эффект от последней тот же, а стоит в два раза дешевле.