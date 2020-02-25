К чему может привести обработка тормозов медной смазкой

Идем дальше. На шиномонтаже, при смене колес часто предлагают смазать привалочные поверхности тормозного диска и колеса. Мол, «прикипать» не будут. Процедура, понятное дело, не бесплатная. Владелец соглашается, и мастера делают работу… «забыв» при этом почистить эти поверхности от ржавчины. Таким образом, процесс окисления и ржавления металла под смазкой будет идти своим чередом.

Есть и такая теория, мол, смазка изменяет более чем в два раза коэффициент трения, что приводит к подвижности стыка. В результате крепежные винты колеса расшатываются и могут даже открутиться.

От себя добавим, что это может произойти только при очень больших нагрузках. Скажем, если автомобиль участвует в гонках. Плюсов от смазки заметно больше. Основной — диск не «прикипает» к ступице.

Помните, как шиномонтажники «срывают» колесо? Они берут другое и сильно бьют им по «прикипевшему». Такое возможно, если автомобиль находится на подъемнике и надежно зафиксирован. А в дороге сделать подобное не получится. Если ступица не смазана, «прикипевшее» колесо будет не так то просто снять. А со штатного домкрата, который лежит в багажнике, машина может и упасть.

Поэтому мы рекомендуем при смене колес сначала почистить ступицу, а потом нанести на нее тонкий слой смазки. Так вы избавите себя от лишних проблем. Вместо медной можно использовать графитовую. Эффект от последней тот же, а стоит в два раза дешевле.