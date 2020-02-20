Почему не надо спешить с раскоксовкой мотора

Обычно, когда в сервисе измеряют компрессию и в одном или двух цилиндрах она оказывается ниже нормы, из уст механиков начинают звучать страшные слова, вроде «замена поршневой группы», «капиталка», «расточка блока цилиндров» и так далее. На самом деле проблему можно решить так называемой раскоксовкой мотора. Процедур существует масса. Можно довериться профессионалам, а можно все сделать самому. Но нужно быть осторожным. Вот дедовский метод, который больше подходит для старых карбюраторных двигателей.
Для приготовления чистящей субстанции берем одну часть ацетона, одну часть моторного масла и одну часть керосина. Эта смесь заливается через свечные отверстия по 50 мл на цилиндр. Затем ввинчиваются свечи и машину оставляют в покое на десять часов. После этого свечи нужно выкрутить и прокрутить двигатель стартером несколько секунд. Следующий шаг: прогрев мотора и последующая замена старого масла на новое.
Процедура, в целом, простая. Но если ошибиться с дозировкой чистящей субстанции, можно как следует напортачить и мотор начнет «чихать» первые километров сто.
Если не хочется возиться с изготовлением чистящего состава, можно купить в автомагазине соответствующую присадку — их на прилавках сейчас пруд пруди. Так дело пойдет легче. Состав заливают в маслозаливную горловину перед плановой заменой смазки. Вроде все просто, но и тут могут возникнуть проблемы. Нагар присадка уберет. Но, как правило, у старого мотора на стенках цилиндров образуются задиры. Их очистка и обнажит, а значит компрессия опять будет «гулять», возрастет расход топлива, появятся вибрации.
В принципе, с задирами ездить можно. Но недолго. Если затянуть с проблемой, придется покупать новый двигатель. Ведь если задиры сильные, поршень может просто перекосить, и тогда уж точно — здравствуй, «капиталка».
Поэтому после раскоксовки нужно обязательно следить за расходом масла и замерить компрессию для того, чтобы сравнить ее значение с той, что была. Если показатели не улучшились, стоит плеснуть в масло металлоплокирующий состав, который поможет сгладить эти задиры. Ну, а саму раскоксовку рекомендуем делать не регулярно, а только после проведения диагностики мотора или появления явных проблем.