Почему не надо спешить с раскоксовкой мотора

Обычно, когда в сервисе измеряют компрессию и в одном или двух цилиндрах она оказывается ниже нормы, из уст механиков начинают звучать страшные слова, вроде «замена поршневой группы», «капиталка», «расточка блока цилиндров» и так далее. На самом деле проблему можно решить так называемой раскоксовкой мотора. Процедур существует масса. Можно довериться профессионалам, а можно все сделать самому. Но нужно быть осторожным. Вот дедовский метод, который больше подходит для старых карбюраторных двигателей.

Для приготовления чистящей субстанции берем одну часть ацетона, одну часть моторного масла и одну часть керосина. Эта смесь заливается через свечные отверстия по 50 мл на цилиндр. Затем ввинчиваются свечи и машину оставляют в покое на десять часов. После этого свечи нужно выкрутить и прокрутить двигатель стартером несколько секунд. Следующий шаг: прогрев мотора и последующая замена старого масла на новое.

Процедура, в целом, простая. Но если ошибиться с дозировкой чистящей субстанции, можно как следует напортачить и мотор начнет «чихать» первые километров сто.